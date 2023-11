Ministrstvo pozvali k predložitvi poročila o nakupu 13.000 računalnikov, ministrica vztraja, da niso stari in nezmogljivi

Komisija DZ za nadzor javnih financ je pozvala ministrstvo za digitalno preobrazbo, naj ji v sedmih delovnih dneh predloži poročilo o izvedbi razpisa za nakup 13.000 prenosnih računalnikov in seznam prejemnikov. Podporo sklepu so izrazili tudi na ministrstvu, kjer vztrajajo, da so razpis izvedli transparentno.

Seja komisije DZ je potekala na zahtevo NSi, kjer ministrstvu očitajo, da je 13.000 računalnikov naročilo, čeprav ni vedelo za koga in za kakšen namen. »Obstaja več resnih sumov, da je bil razpis izpeljan brez jasnih ciljev, meril in kriterijev, kar lahko pomeni netransparentno in neučinkovito porabo javnih sredstev,« je v imenu predlagatelja poudaril poslanec NSi Jožef Horvat.

Ministrica trdi, da ne gre za stare in nezmogljive računalnike

Nedavna pojasnila ministrice za digitalno preobrazbo Emilije Stojmenove Duh, da bodo kupljeni računalniki namenjeni trem skupinam prebivalstva - to so ranljive skupine, ki jih bodo prejele prek mehanizma za brezplačno izposojo, vrtci in osnovne šole ter pravne osebe javnega prava, ki so jim nedavne poplave uničile oz. poškodovale računalniško opremo - poslancev NSi niso prepričale. Stojmenova Duh je zavrnila očitke, da gre za stare in nezmogljive računalnike. Ti med drugim vsebujejo procesorje 12. generacije, medtem ko računalniki, ki jih uporablja 95 odstotkov državne uprave, vsebuje procesorje 10. in 11. generacije.

Horvat je spomnil, da je predsednik Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Slovenije Gregor Pečan o nakupu računalnikov izvedel iz medijev, da je ministrstvo za izobraževanje že lani šolam namenilo dva milijona evrov za nakup računalniške opreme ter da so poplave Slovenijo prizadele nekaj tednov po objavi razpisa.