Napačen prikaz Slovenije na zemljevidu: vodja grafičnega oddelka že izkusila podobne situacije

Pisali smo že, da je bil v dunajskem Tehniškem muzeju razstavljen zemljevid Evrope, ki je iz Slovenije in Hrvaške napravil eno samo državo. Pa to niti ni bila katera od prejšnjih držav, na primer Jugoslavija ali Avstro-Ogrska, marveč so ustvarili povsem novo tvorbo!

Napako so si privoščili v prestolnici Avstrije, natančneje, v dunajskem Tehniškem muzeju. FOTO: Bwag/Wikipedia

Za pojasnilo smo se obrnili neposredno na Tehniški muzej, ta se je za napako opravičil, še več: sporni zemljevid so zamenjali s pravilnim. Predstavnik muzeja se nam je zahvalil za opozorilo in sporočil, da »gre za nesrečno napako, ki je posledica tehničnih težav pri obdelavi grafike«. Za popravek so potrebovali manj kot sedem dni.

Gre za nesrečno napako, ki je posledica tehničnih težav pri obdelavi grafike.

Po zaslugi Slovenskih novic si lahko tako obiskovalci muzeja v avstrijski prestolnici naposled le ogledajo razstavo, ki pravilno prikazuje vsaj območje na južni strani Alp. Razstava bo na ogled do konca leta, saj ne gre za stalno zbirko, nanaša pa se na energetiko.

Novi zemljevid, ki Slovenijo in Hrvaško prikazuje pravilno, še vedno pa so napačno združene nekatere druge države. FOTO: Vienna Museum Of Science & Technology

Tudi Vatikana ni

Takšnih napak smo Slovenci resda bolj vajeni s strani Angležev ali Američanov, ki Slovenijo pogosto zamenjajo s Slovaško, to pot pa so si nas privoščili kar – sosedje.

Fotografija nesrečnega zemljevida je sprva vzniknila na portalu Reddit, najbrž je bila plod naključnega obiskovalca, potem pa so se komentatorji močno pošalili na ta račun. »Ah, da, Velika Slovenija,« je zapisal nekdo. »Jaz vidim dobre novice. Na tem zemljevidu Trst ni v Italiji,« je dodal drugi. »Evropa po tem, ko Zmago Jelinčič Plemeniti napade Hrvaško in zbombardira Anglijo,« se je pošalil tretji.

Doslej smo bili bolj vajeni, da so Slovenijo zamenjevali s Slovaško.

Podobno bi lahko dejali tudi Nizozemci, ki so na tej novi različici karte združeni z Belgijo in Luksemburgom. Na karti manjkata še Vatikan in San Marino, več napak pa lahko poskusite poiskati kar sami.

Človeški faktor

Ker je zemljevid narisan v nekoliko stiliziranem slogu, so slovenske meje tudi po popravku še vseeno netočne, a pri tem gre zgolj za slogovno odločitev ne za napako. Zadevo je komentirala tudi dolgoletna vodja grafičnega oddelka enega izmed večjih slovenskih podjetij (ime hranimo v uredništvu); povedala nam je, da gre napako združitve držav pripisati izključno »človeškemu faktorju« in da je »nekdo potrdil napačen dizajn, potrdil pa ga je tudi naslednji v vrsti«. Dodala je še, da »je na lastni koži že izkusila zelo podobne situacije, ko je šel dizajn skozi najmanj pet, šest ljudi, pa nihče ni opazil napake«.