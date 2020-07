Koliko RTV-prispevka plačujete? To je minister, ki ne plačuje polnega

Aleš Hojs FOTO: Jože Suhadolnik, Delo

Hojs plačuje RTV-prispevek, a le radijskega

»Ko nas bo dovolj veliko število nehalo plačevati @RTV_Slovenija prispevek bo tega cirkusa okoli”neodvisne in profesionalne”javne ustanove hitro konec.Šele takrat se bo mogoče pogovoriti o tem,kaj uravnoteženost poročanja pomeni.Sicer boste se naprej plačevali piar @strankalevica (nelektorirano)«Tako na družabnem omrežju twitter piše minister za notranje zadeve, ki je pred dnevi nepreklicno odstopil, a bo, tako kaže, še naprej minister ( poročali smo, da je pisemska ovojnica s Hojsovo odstopno izjavo še vedno zaprta, je medijem pojasnil predsednik vlade Janez Janša ). Njegovo objavo, ki jo je všečkalo na stotine ljudi, bi nekateri utegnili razumeti kot poziv k neplačevanju RTV-prispevka. A to je zakonsko predpisan prispevek, prisilni, lahko rečemo, podobno, kot so tudi davki. To pomeni, da bi s "prostovoljnim" neplačevanjem (pod pogojem, da ste zavezanec za RTV-prispevek) počeli nekaj, kar ni v skladu z zakonom in zaradi česar bo sledila izterjava. Če bi k neplačevanju tega zakonsko predpisanega prispevka pozival sam minister, ki je za povrh vsega še notranji minister, bi bilo skrajno nespodobno.Vladni urad za komuniciranje (UKOM) smo zaprosili, ali je takšno tudi uradno stališče vlade in kako komentirajo zapis ministra, ki bi si ga nekateri utegnili razložiti kot poziv k neplačevanju RTV-prispevka. Prosili smo še za podatek, ali kdo med ministri ali celo predsednik vlade, ne plačuje RTV-prispevka in na kateri podlagi. Odgovor Ukoma objavljamo v celoti: »Kar se tiče plačevanja prisilnega prispevka za Radiotelevizijo Slovenija je pobud, ki prihajajo tudi direktno na vlado in na predsednika vlade, veliko in v vseh je mogoče zaznati neko splošno nezadovoljstvo ljudi. Vse te pobude obravnava pristojno ministrstvo za kulturo. V zakonu so sicer navedene tudi izjeme, v katerih primerih je nekdo plačila prispevka oproščen. Vlada v tem trenutku spremembe glede plačila RTV prispevka ni sprejela. (nelektorirano)«Za pojasnila o izjavi, ki bi si jo kdo lahko tolmačil kot poziv k ravnanju, ki ni skladno z zakonom (komu in kdaj ni treba plačevati RTV-prispevka, zakon jasno določa), smo zaprosili tudi ministra Hojsa prek ministrstva za notranje zadeve. Vprašali smo tudi, ali minister RTV-prispevek plačuje. Piar služba nam je odgovorila, da minister za notranje zadeve plačuje radijski prispevek. Na spletni strani RTV smo izbrskali, da ta znaša 3,77 evra. Nižji prispevek plačujejo tisti zavezanci, ki imajo za zasebno rabo enega ali več radijskih sprejemnikov, nimajo pa drugih naprav, ki bi jim omogočale sprejem televizijskih programov. Če jih imajo – pod sprejemnik za televizijske programe se štejeta tudi mobilni telefon in računalnik, tudi službena, ki se lahko uporabljata v zasebne namene –, potem mora zavezanec plačevati 12,75 evra RTV-prispevka. Vsekakor ni nemogoče, da v letu 2020 nekdo doma ne bi imel televizijskega sprejemnika, je pa treba omeniti, da je minister Hojs do nastopa mandata notranjega ministra zasedal direktorski stol Nove24TV (Nova hiša d.o.o.).Zanimivo je tudi sledeče: minister Hojs precej tvita, iz njegovih objav pa je mogoče razumeti, da spremlja (tudi gleda) program, ki ga ustvarja javna RTV Slovenija. Ali ga spremlja v službi, doma ali kje drugje, ne vemo, smo pa zato ob objavah, ki smo jih našli na Twitterju, ko je pisal o programu RTV, navedli še datum in uro nastanka zapisa:Naj še dodamo, da ima minister Hojs v uporabi tako službeni telefon kot službeni računalnik, kar so nam potrdili na ministrstvu za notranje zadeve. Dodali so: »Sicer pa je vsakemu zdravorazumskemu državljanu jasno, da spremljanje TV programov ni pogojeno z lastništvom računalnika, pametnega telefona ali TV sprejemnika (večina lokalov ponuja TV).« Odgovor so zapisali na sledeče novinarsko vprašanje: »Zanima me, ali gospod minister razpolaga s pametnim telefonom in osebnim računalnikom, z dostopom do spleta tudi v zasebnem času? Če ne razpolaga, kako v zasebnem času tvita?« Zakaj nas je to zanimalo? Ker smo na spletni strani RTV Slovenija, namenjeni RTV-prispevku, med pogostimi vprašanji in odgovori zasledili sledeče:»Nimam televizije, imam pa (avto)radijske sprejemnike, telefon, računalnik in internet. Koliko moram plačevati RTV-prispevka?V opisanem primeru se plačuje polni RTV-prispevek v višini 12,75 evrov. Lastništvo sprejemnikov neposredno ne vpliva na obveznost plačevanja RTV-prispevka, saj je obveznost plačila naložena tistemu, ki sprejemnike ima oziroma uporablja. Če uporaba računalnika ali telefona ni omejena le za službene namene in je dovoljena uporaba tudi v prostem času, je zavezanec za plačilo RTV-prispevka uporabnik elektronskih naprav.«