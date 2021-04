Koliko me bo stal najcenejši PCR-test na novi koronavirus

Prihajajo prvomajske počitnice, ko se bo marsikdo odpravil v tujino. Z zdravniki, s katerimi smo se pogovarjali, takšno početje zaradi epidemioloških razmer doma in v tujini odsvetujejo. A kljub temu bodo številni potovali, pa čeprav jih bo to zelo verjetno stalo precej več. Veliko držav namreč vstop dovoljuje pod pogojem, da imate popotnik opravljen PCR-test. Nekatere države zahtevajo, da ne sme biti starejši od 48 ur, druge 72. Zbrali smo nekaj podatkov, kje je moč opraviti PCR-teste pri nas, pripisali pa še nekaj značilnosti, ki vas utegnejo zanimati. Sploh če izid PCR-test potrebujete v angleškem jeziku.



Naključno smo zbrali podatke za nekatere inštitucije, kjer je moč opraviti PCR-test.

Center za zdravljenje bolezni otrok, Šentvid pri Stični

Cena: 65 evrov

Naročanje: Naročanje izvajamo prek našega e-mail naslova (covid19test@czbo.si), kjer posameznik prejme točne povratne informacije ter termin testiranja.

Rezultati: Sam rezultat, v okviru 24 ur od odvzema, pošljemo kodirano na e-mail naslov v pdf-obliki, kjer si ga posameznik lahko tudi natisne; če pa ima kdo željo po osebnem prevzemu, omogočimo tudi to.

Zapis rezultata v tujem jeziku: Izvid testiranec prejme v slovenskem in angleškem jeziku.

Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, Ljubljana

Cena: 68 evrov

Naročanje: Oseba se lahko naroči po telefonu ali prek e-pošte, čakalna doba je odvisna od zanimanja.

Rezultati: Izvid se lahko prevzame osebno naslednji dan po 8. uri ali pa prek e-pošte (ki ga pošiljajo naslednji dan med 9. in 11. uro).

Zapis rezultata v tujem jeziku: V slovenskem in angleškem jeziku, ni doplačila.

Juventina Clinic, Ljubljana

Cena: 85 evrov

Naročanje: Po telefon ali e-pošti

Rezultati: Ponavadi na voljo še isti dan, najkasneje pa v 24 urah.

Zapis rezultata v tujem jeziku: Pisni izvid PCR-testa pacienti dobijo v angleščini in slovenščini.

Splošna bolnišnica Murska Sobota

Cena: 93 evrov

Naročanje: Od tri do štiri dni prej.

Rezultati: Načelno v 24 urah, testirani jih dvigne osebno.

Zapis rezultata v tujem jeziku: V slovenskem in angleškem jeziku, ni doplačila.

Splošna bolnišnica Novo mesto

Cena: 94 evrov

Naročanje: Naročanje je mogoče prek e-pošte, po telefonu ali osebno. Čakalne dobe ni.

Rezultati: Če je posameznik testiran do 12. ure, praviloma rezultate prejme isti dan, enkrat do večernih ur. V primeru, da je vzorec »sumljiv« oziroma obstaja kakršen koli dvom o rezultatu, se analiza vzorca ponovi. V tem primeru pa je rezultat na voljo prihodnji dan od odvzema, v dopoldanskih urah. Rezultat posameznik prejme preko SMS-sporočila ali po e-pošti; kdor izrecno želi, ga lahko tudi osebno prevzame pri njih.

Zapis rezultata v tujem jeziku: Vsi samoplačniški PCR-testi, ki jih izdajo, so že v originalni različici tudi v angleškem jeziku, torej jih posameznik prejme brez dodatnih stroškov.

Zdravstveni dom Sežana

Cena: 107 evrov

Naročanje: Posameznik se na preiskavo lahko naroči po e-pošti ali mobitelu, in sicer en dan prej oziroma najkasneje isti dan do 8. ure zjutraj. Odvzemi potekajo med 8. in 10. uro dopoldan. Ob 10.15 brise odpeljejo v laboratorij Koper.

Rezultati: Še isti dan v popoldanskih urah na SMS. Pisni izvid lahko prejmejo med 19. in 21. uro na urgenci. Ali naslednji dan med 7. in 8. uro zjutraj na covid točki. Oziroma po dogovoru z osebjem na odvzemih.

Zapis rezultata v tujem jeziku: Vsi izvidi so v slovenskem in angleškem jeziku, brez dodatnega doplačila.



Pobrskali smo po spletnih straneh nekaterih zdravstvenih institucij in ugotovili še naslednje:



– Zdravstveni dom Domžale : do vključno 23. aprila 60 evrov, od 24. aprila 70 evrov.

– Zdravstveni dom Maribor : 93 evrov (za odvzem brisa se je treba predhodno naročiti na mobilno telefonsko številko 070 613 698, vsak dan od ponedeljka do petka med 10. in 18. uro).

– Zdravstveni dom Novo mesto : 94 evrov (na odvzem se lahko naročite na elektronski naslov: alenka.andolsek@sb-nm.si ali po telefonu na številko: 07 39 16 502, vsak dan med 8. in 14. uro).

– Zdravstveni dom Postojna : 95 evrov; na kovid@zd-po.si pošljete podatke, nato vas pokličejo za termin za odvzem brisa.

– Zdravstveni dom Piran : 100 evrov; izvajajo se od ponedeljka do četrtka, potrebna predhodna najava.

– Zdravstveni dom Ljubljana : 100 evrov; Za odvzem brisa se je treba predhodno naročiti na telefonski številki +386 31 619 359. Odvzem poteka na drive-in parkirišču na Metelkovi ulici.

Ste opazili kje še nižjo ceno PCR-testa na novi koronavirus? Obvestite nas, da dopolnimo podatke in sporočimo še drugim.



Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: