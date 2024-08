Koliko Dragićevih gostov bo v Slovenijo prispelo z zasebnim letalom?

Kapetan zlate slovenske košarkarske reprezentance Goran Dragić bo v prihajajočem vikendu športno pot sklenil na spektakularen in veličasten način. Vse skupaj bo trajalo dva dni, saj bosta pred sobotno poslovilno tekmo dan prej potekali še dobrodelna dražba in poslovno-športno družabni dogodek. Na parketu zbrali nekateri največji zvezdniki košarke iz Slovenije, Evrope in sveta.

Glede na to, da se bodo Dragićeve poslovilne tekme udeležila tudi velika svetovna imena, ki imajo veliko pod palcem, smo na brniškem letališču preverili, ali v teh dneh pričakujejo povečano število pristankov zasebnih letal.

Kot odgovarjajo pri podjetju Fraport Slovenija, vezano na dogodek pričakujejo nekaj dodatnih zasebnih letov, a težko rečejo, koliko, saj so te vrste leti napovedani tik pred zdajci. »Iz izkušenj s podobnimi priložnostmi je goste dogodka pričakovati tudi na komercialnih linijah,« so še povedali, več podrobnosti pa nam zaradi zaupnosti niso mogli razkriti.

Bivši in zdajšnji igralci, trenerji ...

Seznam udeležencev v Stožicah je veličasten in vključuje legende kot so Steve Nash, Luka Dončić, Dirk Nowitzki, Nikola Jokić, Chris Bosh, Loul Deng, Boban Marjanović, Beno Udrih, Bogdan Bogdanović, Marko Simonović, Luis Scola, Dejan Bodiroga, Predrag Danilović, Marko Gudurić, Saša Zagorac, Nebojša Joksimović, Leandro Barbosa, Zoran Dragić, Jaka Lakovič, Miroslav Berić, Jaka Blažič, Edo Murić, Erazem Lorbek, Domen Lorbek, Žiga Dimec, Nikola Vučević, Aleksej Nikolić, Marko Milić, Matic Rebec, Gašper Vidmar, Aleksandar Ćapin, Vlatko Čančar, Uroš Slokar, Rašo Nesterović, Saša Pavlović, Sani Bečirović, Boštjan Nachbar, Matjaž Smodiš, Primož Brezec, Klemen Prepelič in Miha Zupan.

Poleg bivših in zdajšnjih igralcev bodo v Stožice prišli tudi trenerji in košarkarski delavci, ki so skozi leta oblikovali Dragićevo kariero. Med njimi so Kevin McHale, Aleksandar Đorđević, Jure Zdovc, Memi Bečirović, Aleš Pipan, Aleksandar Đikić, Rado Trifunović, Spasoje Todorović in Igor Kokoškov.

»Ponosen sem, da se je toliko zvenečih imen domače, evropske in svetovne košarke odzvalo vabilu in bodo na takšen ali drugačen način sodelovali na moji zadnji košarkarski tekmi. To dokazuje, da šport združuje, saj so vezi, ki smo jih spletli med kariero, res trdne,« je ob tem dejal Goran Dragić.