Kolekcija prvakov je bila last enega rejca (FOTO)

Vse te zbrane živali so pasemske. Če bi zanje obstajali rodovniki, bi jih imele. A tega v Sloveniji še ni,« pove Silvester Petrovčič, tudi sam član Društva gojiteljev malih pasemskih živali Novo mesto. Društvo je minule dni pripravilo že 28. razstavo malih pasemskih živali. »Pasemske živali so tiste, katerih starši so enaki potomcem.

Če bi prišli k rejcu domov, bi videli, da so starši in vse vmesne generacije isti, identični. Tako po perju kot obliki. Vsi pa stremimo k temu, da se naše živali vse bolj približajo standardu,« nadaljuje Silvester in pojasni, da standard živali predstavlja 100 možnih točk, živali na razstavi pa dosegajo 90 točk in več. »Na našem območju so najboljše ocenjene tudi z 98 točkami,« pohvali sogovornik rejce, ki se trudijo okoli svojih živali. Na tokratno razstavo, bila je že 28. po vrsti, so prinesli kar 550 živali, ni manjkalo kuncev, golobov, perutnine in ptic.

Za dogodek je bilo precej zanimanja.

Otroci so bili navdušeni nad pticami.

»Vse prihajajo s tega novomeškega okoliša, od Velikih Lašč do Brežic, naše društvo šteje 90 članov in smo eno najmočnejših v Sloveniji. Večina rejcev premore več živali, le nekaj pa je takih, ki so specializirani za perutnino, kunce, golobe ali ptice. Večina ima kombinacijo,« nadaljuje Silvester, ki se s somišljeniki trudi ohranjati obseg razstave.

Brez stresa

»S prostorom ni težav, vedno smo na tej šoli. Malce večji izziv pa postaja prostor po velikosti. Upamo, da se še nekaj časa obdržimo v tej športni dvorani, ki ima za našo razstavo idealno pozicijo: je v mestu, pa spet ne v centru, da smo malce umaknjeni,« še izvemo od Silvestra, ki ima tudi sam živali, bdi nad golobi, prepelico, kokošmi, racami, doma ima tudi konja. Dogajanje v dvorani je bilo precej umirjeno, obiskovalci so se pomikali po vrstah in pozorno občudovali uhlevljene živali, vmes so svoje naredili še sodniki.

Silvester ima rad živali.

»Ni tako, da bi žival potegnil z dvorišča, jo dal v kletko in prinesel na razstavo. Živali so na to pripravljene že prej. Delamo z njimi, jih negujemo in privajamo na kletko. Da ni stresa, pa tudi ljudi so vajene, ne bežijo na razstavi,« pojasni sogovornik, ko se sprehajamo po razstavnem prostoru. »V društvu imamo 90 članov. Zaželeno je, da imajo živali. Če pa jih še nimajo, jim pomagamo, da si zagotovijo prostor, in jih spodbudimo, da gredo v pravo smer. Da dobijo kakovostno žival in potem tudi pravo osvežitev. Da delajo s pasmo, kot je treba, da se ne izgubi kakovost in s tem pasma,« Silvester pove o delu s člani, ki so pomagali pripraviti tokratno razstavo.

Ta je vnovič potekala v Športni dvorani Osnovne šole Drska v Novem mestu, kjer rejce z veseljem sprejmejo in gostijo. »Sodniki so pregledali vse živali in jih tudi ocenili, hkrati pa dali rejcem nove nasvete, da bodo živali še boljše. Kunce so ocenjevali na mizi, golobe in perutnino pa v kletkah.

V pričakovanju gostov in ocenjevanja

Tudi golobi niso manjkali.

90 članov šteje Društvo gojiteljev malih pasemskih živali Novo mesto.

Pravi, da vse sliši.

So pa vsako žival vzeli ven in jo detajlno pregledali,« pove Silvester in postreže s končno bilanco: »Bilo je 29 prvakov pasme in 25 kolekcij prvakov, na razstavi golobov smo imeli 16 prvakov pasme ter sedem kolekcij prvakov. Pri perutnini pa je bilo tako: 29 prvakov pasme in pet kolekcij. Na razstavi je bilo tudi 12 živali ocenjenih z izredno oceno (97 točk ali več). Kolekcijo prvakov predstavljajo živali istega rejca, iste barve in pasme, ki v seštevku točk treh najboljše ocenjenih živali dosežejo seštevek 286 točk ali več. Prvak pasme pa lahko postane žival, ocenjena s 96 točkami ali več,« izvemo.

Pogrešajo ga

Poklonili so se tudi žal že pokojnemu nekdanjemu članu in predsedniku društva Jožetu Mikcu. »Pred tremi leti smo ga izgubili. Veliko je naredil za društvo, pomagal je pri pridobivanju novih članov ter jih usmerjal, spodbujal. Bil je tudi tisti, na katerega si se lahko obrnil, ko si imel težave. Zato smo se odločili, da mu letos posvetimo del razstave. Pripravili smo Memorial Jožeta Mikca. Jože je velik del časa posvetil vzreji viandotske kokoši, poznamo dve vrsti: pritlikava in velika, pritlikava je velika za tretjino velike. Ima značilno obliko: rep v višini oči, telo potem pada proti vratu in se dvigne. Znane so po barvah: na razstavi smo imeli devet različnih barv pritlikave pasme in eno barvo velike. Gre sicer za zmerne nesnice,« Silvester razkrije dodaten pomen razstave, kjer so dobili prvaka pasme pritlikava ​viandotska kokoš, bela (petelin), prvaka pasme pritlikava​ viandotska kokoš, srebrno-progast (kokoš), in kolekcijo prvakov pritlikava kokoš, lososna.

Ena od rac, ki je bila na ogled v Novem mestu.

Ko se pomikamo proti izhodu, pa naš gostitelj priobči še tole: »Zmeraj težje nam je. Vse več je polen pod noge, tako s strani države kot ljubiteljev, ki se ne spoznajo na živali, pa mislijo, da jih maltretiramo. Da boš nekoga obtožil, moraš imeti znanje in izkušnje, da lahko oceniš, ali nekdo za žival skrbi kakovostno ali pa je to mučenje.« Hkrati je Silvester prepričan, da to ne bo ustavilo rejcev, da ne bi še naprej tako pozorno skrbeli za svoje živali.

V spomin na Jožeta Mikca