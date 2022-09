Jubileji so, da se jih proslavi. Če se ob tem naredi še kaj dobrega, komu pomaga, še toliko bolje. »Sem domačin. Že četrt stoletja imam gradbeno firmo, star pa sem 61 let,« nam pove podjetni Miha Tomše, ki je v minulih tednih slavil četrt stoletja delovanja svojega podjetja. »Začetki so bili težki, začel sem z lopato in fanglom, brez orodja in mehanizacije. Potem pa je sledila pot navzgor,« se Tomše ozira 25 let nazaj, ko je začel. Danes mu je že lažje, zaposlene ima tri delavce, zadnje desetletje je v delo podjetja intenzivno vključen sin Simon, ki se je izšolal, doma...