Tretja nedelja v septembru je v slovenski Cerkvi tradicionalno posvečena našim svetniškim kandidatom. Sedmi dan tekočega tedna bodo verniki v stolni cerkvi svetega Nikolaja v Ljubljani lahko spremljali napredek kandidatov znotraj ljubljanske metropolije: nadškofa Antona Vovka, škofa Janeza Frančiška Gnidovca, škofa Friderika Barage, profesorja Antona Strleta, duhovnika Andreja Majcna in Magdalene Gornik; škofijski postopek za beatifikacijo mistikinje in stigmatiziranke iz 19. stoletja je formalno stekel minulo sredo. V ospredju praznovanja pa bo lik nadškofa Antona Vovka, ki so ga pred 70 let...