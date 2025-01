Kmalu bo novo potrebovalo ogromno Slovencev! Imamo podatek, koliko jih je že preverilo njeno veljavnost

V prihodnjih tednih bo nakup elektronske vinjete opravilo veliko uporabnikov avtocest in hitrih cest, saj večini veljavnost letne poteče v prvih dneh februarja. Kot so nam sporočili iz Službe za komuniciranje Dars, med 20. 1. in 10. 2. 2025 poteče 310.249 letnih 2A e-vinjet in 25.176 letnih 2B e-vinjet.

20.000 preverjanj na dan

Kot smo že poročali, je Dars pred dnevi aktiviral orodje za preverjanje veljavnosti e-vinjet. Po vnosu registrske številke vozila tako uporabnik dobi podatek, ali za njegovo vozilo obstaja veljavna e-vinjeta in do kdaj je ta veljavna.

Slovenija je vinjetni sistem uvedla s 1. julijem 2008. Sprva so bile v obliki nalepk, ki jih je bilo treba nalepiti na vetrobransko steklo, od 1. februarja 2022 pa imamo le še elektronske vinjete.

Zanimalo nas je, koliko Slovencev je že uporabilo omenjeno orodje za preverjanje? Na Darsu pravijo, da je bilo samo v prvem tednu januarja opravljenih v povprečju po približno 20.000 preverjanj na dan.

Novi zakon o cestninjenju glede preveritve veljavnosti e-vinjete določa, da lahko cestninski zavezanec na spletni strani upravljavca cestninskih cest z vnosom registrske številke vozila do 3500 kilogramov največje dovoljene mase in države registracije preveri, ali zanj obstaja veljavna e-vinjeta.

Po vnosu teh podatkov se v evidenci prodanih elektronskih vinjet izvede preveritev. Če vinjeta velja, cestninski zavezanec dobi podatek o datumu izteka veljavnosti in cestninskem razredu, za katerega je bila izdana.

Cena letne elektronske vinjete za osebna vozila je 117 evrov, mesečne 32, tedenske 16 evrov.

Če vozilo nima veljavne elektronske vinjete ali če je oproščeno plačila cestnine v skladu s tem zakonom in posledično uvrščeno na listo oproščenih vozil, se cestninskemu zavezancu prikaže obvestilo, da vozilo nima veljavne elektronske vinjete ali da je oproščeno plačila cestnine.