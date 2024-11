Česa takega v DZ še nismo videli: Klakočar Zupančič sama sebi izrekla opomin (VIDEO)

Predsednici državnega zbora Urški Klakočar Zupančič stranka SDS med drugim očita, da tepta pravne norme, do opozicijskih poslancev pa da se vede nedostojno, sovražno in vzvišeno, tudi zato so državnemu zboru predlagali njeno razrešitev. Poleg omenjenega naj bi Klakočar Zupančičeva po njihovem mnenju večkrat kršila ustavo, zakone in poslovnik državnega zbora.

Predsednica je očitke že večkrat zavrnila ter dejala, da je pravzaprav smešno, da ji nedostojno vedenje očita prav stranka SDS, ko pa je vedenje predsednika stranke Janeza Janše še veliko hujše. »To, kar vidimo, je tako zavržno, da sploh nimam komentarja. To je namerno rušenje in sramotenje tretje veje oblasti,« je denimo komentirala Janšev torkov nagovor zbranim pred celjskim sodiščem, ko je slovensko sodstvo primerjal z mafijo.

Da se vede vse prej kot vzvišeno in sovražno, je Klakočar Zupančičeva želela dokazati tudi v četrtek na seji državnega zbora, ko je kar sama sebi izrekla opomin po tem, ko jo je k temu pozval poslanec Janez Cigler Kralj. »Gospod Cigler Kralj me je opozoril na mojo nedoslednost in jaz svoje napake vedno priznam, se zanje znam tudi opravičiti in sem sledila njegovemu predlogu,« pa je morda nekoliko nenavadno odločitev Klakočar Zupančičeva pojasnila v oddaji 24ur zvečer.