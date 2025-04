Žena nogometaša naredila dramo v restavraciji zaradi napitnine

V knjigi hrvaškega natakarja Andrije Kunića je zapisanih mnogo zgodbic, ki jih je doživel pri strežbi znanih osebnosti. Hrvaška na pladnju je prva knjiga Andrije Kunića z umetniškim imenom natakar Zečina.

Gre za zbirko izkušenj hrvaškega delavca v gostinstvu, ki je razkril hrvaške reprezentante in njihove žene, opozoril na mafijo v gostinskih krogih ter pokazal, kako se v zasebnem življenju obnašajo operne dive in olimpijski zmagovalci, piše Slobodna Dalmacija.

Cela knjiga, kot piše na prvi strani, ni fikcija, v kateri je vsaka podobnost z resničnimi dogodki in osebami povsem naključna. »V naši državi glasnih nihče ne mara in jih imajo za predmet posmeha, ko pa kdo s konkretnimi primeri opozarja na izigravanje pravic in sistema, ta običajno ostane zasmehovan ali marginaliziran. Ali se bo kdo prepoznal v nekaterih anekdotah, prepuščam bralcem,« je povedal natakar.

Jutarnji list je objavil odlomek iz knjige, ki govori o hrvaškem reprezentantu in njegovi ženi.

»Kupil mi boš tukaj hotel in odprl restavracijo. Ne kakšne luknje, kot je ta, ampak elitno, o kateri bodo pisali vsi mediji ... Vse prepusti meni. Tudi jaz poznam ljudi, ki nama bodo pomagali, veš, da je moj oče v stranki, ki vodi otok. Ti samo pripravi denar,« je Zečina slišal, kako žena nogometaša, nosilca srebrne medalje s svetovnega prvenstva v Rusiji, ob večerji na enem od jadranskih otokov možu kroji poslovne načrte.

Piščančji file na žaru in biftek sta stala 230 kun, kar je okoli 30 evrov, njo pa – oblečeno v najnovejšo kreacijo Ralpha Laurena – je razjezilo to, da restavracija ne sprejema kartic. Nogometaš je plačal 250 kun in natakarju dejal, naj obdrži razliko. To pomeni, da je pustil 20 kun napitnine, kar je približno 2,50 evra.

»Bravo, samo troši najin denar, tako hotela nikoli ne bova kupila,« mu je zabrusila žena.

Iz restavracije je odšla brez pozdrava.