Pravijo, da lahko privlečejo 100 mandatarjev, zbrali so manj podpisov, kot bi želeli

Neizglasovana nezaupnica bo zmaga mračnjakov

Janša kopira od Trumpa



100 mandatarjev lahko privlečejo

Ob 13. uri bi morali pred medije stopiti kandidat za mandatarjain predsedniki strank Koalicije ustavnega loka (KUL). Tema? Vložitev konstruktivne nezaupnice vladi. Že pred časom je Erjavec dejal, da pričakuje 43 podpisov, kar ni dovolj, da vlada pade.Malo po 14. uri je pred medije stopiliz Desusa in sporočil, da so pred nekaj minutami zaključili maratonski sestanek. Na njem so ugotovili, da bodo od štirih poslancev Desusa trije podpisali, eden od njih pa se pod dokument koalicije KUL ne bo podpisal. Kot samostojna poslanska skupina, ki nismo v sestavi koalicije KUL, je še dodal.Malo pred 15. uro je pred kamere stopil še Karl Erjavec in razkril, da so zbrali 42 namesto 43 glasov, konstruktivna nezaupnica pa da je že vložena. Glavni problem je po njegovem mnenju, da je ta vlada izjemno neuspešna, ko gre za boj proti epidemiji covid 19. Ta bi, tako Erjavec, glede na vse te objektivne okoliščine morala odstopiti, saj da ne sprejema učinkovitih ukrepov. Povzročila pa je tudi to, da ljudje ne zaupajo ukrepom, pa tudi tej vladi. Upa, da bodo poslanci državnega zbora spoznali, da ta politika, ki se trenutno izvaja ni tista politika, za katero smo se borili pred 30 leti: »Želimo, da bo država normalna. Da ljudi ne bo strah, da bi imeli mladi prihodnost.« Mi ne želimo rušiti vlade, mi samo želimo, da se ustavi rušenje države, je dejal Erjavec.»Če bo vlada oblikovana, to ne bo vlada Karla Erjavca, ampak ljudi, ki želijo, da se država vrne na pravo pot,« je zaključil Erjavec.Za njim je na oder stopil(LMŠ) in pojasnil, da so stopili skupaj in znali prepustiti mesto tistemu, ki se je s tem želel spopasti: »Mi ukrepamo. Vlagamo konstruktivno nezaupnico z 42 podpisi in na dan glasovanja se bo izkristaliziralo, kdo je za normalno državo, kdor je za državo, kjer se novinarji ne bojijo, kjer je STA normalno financirana, kjer ne gledamo vladnih predstavnikom, kako se posmehujejo svojim ukrepom, kjer notranji minister ne deluje proti policiji, kjer državljanke in državljani ne vedo iz dneva v dan, kakšni ukrepi pravzaprav veljajo. V takšni državi smo ta trenutek. Da o nabavah opreme in zunanji politiki niti ne govorim. Glasovanje bo pokazalo, kdo je za obstoječe stanje in kdo je za to, da se država vrne v normalne tirnice, da bo lahko predsedovala Evropski uniji, da je ne bo sram.« Ali bo poraz, če konstruktivna nezaupnica ne uspe? Neizglasovana nezaupnica bo zmaga mračnjakov, tistih, ki želijo, da nam teste dobavljajo fantje sumljivega porekla, da nam strategije cepljenja določajo politiki, ki se jim je vse sfižilo, je odvrnil. Ne glede na to, koliko podpisov imajo, bo vsak poslanec in poslanka v kabini z glasovnico pokazala oziroma pokazal za kakšno državo mu gre, je dejal.(SD) je poudarila, da trdno ostajajo pri njihovi odločitvi, da naredijo vse kar je v njihovi moči, da se vlado zamenja. Pripravili so alternativni program, s katerim menijo, da so sposobni bolje upravljati z državo, kako iziti iz socialne, zdravstvene in gospodarske krize. »Mi smo dali jasno podporo kandidatu za mandatarja. Stojimo za njim,« je dejala. Želi si, da ljudem vrnejo zaupanje v politiko, ljudem pa varnost.Za Levico je spregovoril: »Stanje je najslabše v zadnjih 30 letih, s tretjo vladoe smo prišli na najnižjo točko: to se ni zgodilo zaradi koronavirusa ali krize, ki je prišla zaradi tega, pač pa zaradi politične zgodovine in načina vladanja Janše. Kam to pelje, smo videli v ZDA s. Janša, ki je od njega vse kopiral, bo kopiral tudi naprej. Izmišljuje si teorije zarot, država je kot pravijo komentatorji, v neki hladni državljanski vojni: Taka prihodnost, če vlada Janše ostane, grozi tudi nam.»Tukaj pred vami stojimo, pa se ne hecamo za razliko od vladnega govorca, ker so časi in razmere preveč hude, da bi se hecali. Pod njo je 5 podpisov SAB-a, kar je glas več kot jih ima trenutna koalicija.« Dodala je, da ta vlada krize rešila ne bo.»Kaj ponujamo? Vlado, ki bo komunicirala na človeški način, odločitve sprejemal av skladu s stroko in se svojih odločitev držala. Vlada, ki bo lahko predsedovala EU brez nahrbtnika in vlado, ki bo do prihodnjih volitev pripeljala državo.« Povedala je, da ponujajo rešitev za državo in ljudi.»On želi drugo republiko. Zato upam, da bodo poslanci do te izredne seje globoko premislili,« je še dejal Erjavec, ki pa tudi upa, da če konstruktivna nezaupnica ne bo uspela, da se bodo povezovali še naprej. Če ne bomo naslednji teden končal to črno zgodbo Slovenije, sem prepričan, da jo bomo, ko bodo naslednje volitve.»Mi lahko privlečemo 100 mandatarjev. Ni vprašanje mandatarja, gre za vprašanje načina življenja in kakšne vrednote bomo zagovarjali in ali je DZ branik demokracije, ali bomo šli po poti, kakor je nakazal Donald Trump in njegov zvesti podpornik Janez Janša,« je na vprašanje če bo nezaupnica neuspela, spet predlagan nov mandatar, odgovoril Marjan Šarec.