Kitajci hočejo 170 milijonov evrov, opirajo se na mnenje Slovencev

Kitajski telekomunikacijski velikan Huawei od Slovenije zaradi poleti sprejete odločitve vlade o spremembi sklepa o varnosti omrežja 5G v Sloveniji terja povračilo stroškov v višini 170 milijonov evrov, poroča spletni portal 24ur.com. Podjetje se v dopisu, ki ga je naslovilo na vlado, opira tudi na mnenje slovenskih ekonomistov in pravnikov.

Na vlado so Kitajci naslovili dopis, kjer opozarjajo na večmilijardno škodo. FOTO: Peter Nicholls Reuters

Vlada je konec junija spremenila leta 2020 sprejeti sklep o sprejemu ukrepov za zmanjšanje tveganj v omrežjih 5G, kot razlog za to pa so takrat v uradu vlade za informacijsko varnost navedli, da so pri tem izhajali iz nedavnega priporočila Evropske komisije, ki je kitajski družbi Huawei in ZTE izpostavila kot bolj tvegani za varnost EU od ostalih dobaviteljev opreme 5G.

Na vlado naslovili dopis, kjer opozarjajo na večmilijardno škodo

Takoj so se oglasili tudi v podjetju Huawei Slovenija, kjer so poudarili, da podpirajo skrb slovenske vlade za zaščito kibernetske varnosti, hkrati pa se zavzeli za to, da bi morali ukrepi za zagotavljanje varnosti omrežij 5G temeljiti na objektivnih in nediskriminatornih kriterijih, ne pa na podlagi diskriminatornih ali arbitrarnih presoj.

Pred dvema tednoma pa je Huawei v zvezi s spremembo sklepa o sprejemu ukrepov za zmanjšanje tveganj v omrežjih 5G na slovensko vlado naslovil dopis, v katerem opozarja na večmilijardno škodo, ki jo je zaradi tega utrpelo podjetje. Pri tem pa naj bi Huawei od vlade terjal tudi neposredno plačilo v višini 170 milijonov evrov.

Po poročanju portala je Huawei ob poslanem dopisu ponudil tudi izračun škode, ob tem pa priložil mnenje ekonomista Jožeta P. Damjana in ustavnega pravnika Sama Bardutzkyja.