V Sloveniji primanjkuje okoli 300 zdravil iz različnih terapevtskih skupin. Vzrokov za pomanjkanje je več, a ne glede na to je končni rezultat enak: bolnik, ki potrebuje zdravilo, ostane brez sredstva, ki mu lajša težave ali celo rešuje življenje. Na hudo stisko nas je opozoril bralec, čigar pastorek trpi za hudo obliko epilepsije, epistatus, tekočina, ki se jo aplicira v ustno sluznico, od tam pa se hitro absorbira v kri in potuje do možganov ter tako pomaga pomiriti epileptični napad, je zato za družino zlata vredno zdravilo. »Že več let ga zmanjkuje v določenih obdobjih,« nam pojasnjuje br...