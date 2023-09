Kdo zares vodi soboško škofijo? Govori se, da kar civilna sfera in celo politika

Delo prvega moža soboške škofije, mnsg. dr. Petra Štumpfa, ki ga je papež Benedikt XVI. za ordinarija imenoval 28. novembra 2009, vsaj v očeh neodvisnih opazovalcev nedvomno spremlja nemalo težav. Štumpfu, ki je doma iz Beltincev in je bil rojen 1962., težave zlasti povzroča pomanjkanje duhovniškega kadra. Zanj je najbolj naporen poletni čas, ko običajno potekajo prerazporeditve duhovnikov, kar pogosto povzroča težave zaradi pomanjkanja ljudi.

Ob tem je vredno omeniti, da večkrat s svojimi odločitvami sam povzroči manko duhovnikov, saj nekatere kaznuje in izloči iz Cerkve (nekatere kaznuje tudi cerkveno sodišče, redke pa tudi civilna sodišča), nekateri pa se za odhod odločijo prostovoljno. Zaradi različnih zapletov in razprtij je bilo veliko medijskega poročanja o župnijah Beltinci, Ljutomer, Velika Polana, Črenšovci, Turnišče, Sveti Jurij in drugih. Ob tem pa Štumpf nemalokrat pride v spor tudi z mediji, ki o zadevah poročajo.

Z druge strani jasnih odgovorov kljub pozivu nismo dobili.

Sledi vodijo v politiko

Ob vsem tem mnoge vernike zanima, kdo pravzaprav vodi soboško škofijo. Je to škof Štumpf, civilna sfera ali celo politika? Eden od vernikov nas je opozoril, da sledi vodijo prav k slednji. »Kdor se malo poglobi v ozadje dogajanja, vedno znova naleti na eno ime: Silvo Jakob (SDS). Je strokovnjak za računalništvo in varnostne sisteme informacijskih tehnologij (IT), kar s pridom izkorišča,« pove naš bralec in nadaljuje: »Do leta 2018 je Alojz Benkovič uspešno vodil beltinsko župnijo, ustvaril veliko premoženje, bil priljubljen pri vernikih in dolga leta tudi škofijski ekonom.

Po svojih besedah je v 19 letih vodenja beltinske župnije premoženje Cerkve povečal za najmanj šest milijonov evrov, predvsem je tukaj tudi izgradnja doma, kurilnice in še nekatere večje naložbe. Vse je bilo dobro, dokler se ni v igro vključil Silvo Jakob, ki naj bi ga škof najel, da uniči beltinsko župnijo in predvsem zavod (sv. Cirila in Metoda Beltinci, op. a.),« pove sogovornik in nadaljuje: »Jakob je vstopal počasi, si pridobival informacije, sklepal prijateljstva, dokler se niso začeli udarci. Najprej potiho in v ozadju, potem pa čedalje bolj očitno. Vse s ciljem doseči svoje ekonomske cilje, prevzeti celotno IT-oskrbo soboške škofije in najti službo za ženo Gabrijelo Jakob, ki se nikakor ni mogla ustaliti. Težave so se začele kakšno leto pred 2018., ko je imel duhovnik Benkovič opravka s skupino 'pravovercev in pravovernic', ki so z anonimnimi pismi o njegovem zasebnem življenju poskušali spodkopavati njegovo integriteto. Silvo Jakob se je takrat prvič pojavil kot 'svetovalec pravovernikov', ponudil svoje storitve in domnevno spisal eno izmed teh anonimnih pisem.« Družina Jakob sicer prav tako izhaja iz beltinske župnije.

Pravijo, naj se mediji ne ukvarjamo z zasebnim Zavodom svetega Cirila in Metoda Beltinci.

Koliko so pojedli?

Leta 2019 je sledila 100. obletnica združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, sveto mašo pa je ob tej priložnosti v imenu beltinske župnije organiziral Benkovič. Kmalu zatem, avgusta 2019, so ga zamenjali z Borisom Kučkom. »Slednji je izjemno nepriljubljen pri vernikih v Beltincih, zato cerkev čedalje bolj sameva,« opozarja naš sogovornik. Sicer pa je Benkovič tisti dolgoletni beltinski župnik, ki je leta 2018 razburil slovensko cerkveno in posvetno javnost s tem, ko se je uprl škofovemu dekretu o premestitvi, naslednje leto pa je bil po osemnajstih letih vendar premeščen v župnijo na Cankovi in v Kuzmi, česar pa tudi ni sprejel.

Trenutno poteka na murskosoboškem sodišču spor, problem pa je pogostitev ob častitljivi obletnici ter to, koliko so škofi tam pojedli. Pa tudi, zakaj je takratna direktorica Zavoda sv. Cirila in Metoda Blanka Ambruž podpisala pogodbo o pogostitvi. Sporni naj bi bili celo njeni podpisi na pogodbi, čeprav sama trdi, da so nedvomno njeni. Kot priča na sodišču, čeprav v letu 2019 z delovanjem beltinske župnije in Zavoda sv. Cirila in Metoda Beltinci – OE Dom Janka Škrabana še ni imel opravka, pa bo proti Ambruževi nastopil prav Jakob.

Odgovorov ne bo Seveda smo želeli preveriti tudi drugo plat zgodbe, a smo kljub obljubam iz beltinskega zavoda in soboške škofije po skoraj treh tednih čakanja ostali brez odgovorov. Jakobova nam je po telefonu le zatrdila, da očitki ne držijo. Po njenem lahko lastnik v zasebnem zavodu postavlja in menja direktorje. Prav tako je zanikala kadrovske ali katere druge težave v zavodu. »Vem, da vam moram po zakonu o medijih v sedmih delovnih dneh odgovoriti na vaša vprašanja in odgovore boste pravočasno dobili,« nam je še povedala, a se je očitno premislila. Se je pa nato oglasil Jakob, in sicer kar prek odvetnika, ter pojasnil, da na naša vprašanja ne bodo odgovarjali. Ob tem nam je odvetnik odsvetoval objavo Jakobovih fotografij, ker da njegova stranka »ni javna osebnost«. V vseh telefonskih kontaktih pa smo dobili napotek, naj raje pišemo o zakonitosti dela in poslovanja javnega zavoda Raziskovalno-izobraževalno središče Dvorec Rakičan, ne pa o zasebnem Zavodu svetega Cirila in Metoda Beltinci.

Bliskovita zamenjava

Zgodba se je odvijala naprej. Jakob je začel še intenzivneje sodelovati s škofom Štumpfom. Na vrsti za odstrel je bila Ambruževa, ki je bila do septembra 2019 direktorica zavoda (OE Dom Janka Škrabana). Zamenjava je potekala bliskovito, s prepovedjo vstopa v pisarno in z vdorom v njeno elektronsko pošto, za kar da je znova poskrbel Jakob. Ambruževa do danes ni mogla prevzeti osebnih predmetov iz pisarne. Jakobu se je vse to izplačalo, saj je prevzel vse posle, povezane z IT-tehnologijo.

Da morda ne bi bilo preveč hitro in očitno, so za direktorja zavoda – OE Dom Janka Škrabana sprva nastavili dr. Huga Maučeca, ki je bil s tem poplačan za uspešno izpeljan projekt namestitve kipa sv. Nikolaja (Miklavža) v Mursko Soboto na krožišče ob Cerkvi cv. Nikolaja. Celotno zadevo je Maučec sicer peljal mimo takratnih soboških oblasti, župana Aleksandra Jevška, in zato izgubil službo na murskosoboški občini.

Zato je dobil priložnost, da vodi zavod. A ne za dolgo. Znova je namreč vstopil v igro Silvo Jakob, tokrat v sodelovanju s svojo ženo Gabrijelo. Počasi, počasi naj bi spodkopala zaupanje v Maučeca, tega so odstavili lani. Maučec je nato postal direktor občinske uprave Radenci, a se je župan Roman Leljak od njega hitro poslovil. Gabrijela Jakob pa je najprej postala svetovalka v zavodu, od nedavnega je direktorica. Zakonca Jakob naj bi tako dosegla vse svoje cilje. Vendar v zavodu, ki ga vodi, vre, saj so tako rekoč vsi najpomembnejši kadri institucijo zapustili, ker naj bi imela Jakobova svojstven način vodenja institucije, ki ima zato velike kadrovske težave.