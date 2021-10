Kdaj nazaj v rdečo fazo? Negotovosti so velike

V novi projekciji širjenja covida 19 na Institutu Jožef Stefan (IJS) ugotavljajo, da epidemija ne upada, predvidoma zaradi vpliva vremena in začetka študijskega leta. »Smo v obdobju, ko tekmuje vpliv cepljenja in prebolevanja, kar zmanjšuje okuževanje, z vplivom vremena ob prehajanju v hladnejši letni čas, kar povečuje okuževanje. Glede na to, da šele prihajamo v sezono okužb dihal in da se cepimo počasi, bi lahko epidemija začela spet naraščati,« so zapisali v tedenski projekciji.

Kot so poudarili, bomo lahko z doslednim izvajanjem pravila CPT ohranjali odprto družbo, ob zadostni precepljenosti pa bomo lahko normalno zaživeli. »S cepljenjem rizične populacije se pomembno zmanjša kumulativno število covidnih bolnikov, ki potrebujejo bolnišnično obravnavo. Tako je manj ovirano izvajanje elektivnih programov, zdravstvo pa postane dostopnejše. To se premalo omenja, saj se večinoma osredotoča le na nevarnost preseganja kapacitet zdravstva.«

Trenutno je delež kužnih približno 0,8 odstotka prebivalstva oziroma približno vsak 120. prebivalec. Ocenjujejo, da je hkrati neprecepljenih in neprekuženih še približno dobra petina prebivalstva, dovzetnih pa dobra četrtina, ker cepiva niso 100.odstotno učinkovita in ker imunost sčasoma upada.

IJS ocenjuje tudi, da bo zaradi vremenskih vplivov v dvotedenskem obdobju od 5. do 19. 10. število okužb postopno naraslo za 15 odstotkov glede na siceršnjo vrednost (prihajamo v sezono okužb dihal). »Upoštevali smo vpliv prekuževanja in predpostavili, da se bo cepljenje nadaljevalo s trenutno hitrostjo.«

14-dnevna pojavnost na 100.000 prebivalcev je 546. Glede na kriterije ECDC smo v temno rdeči fazi. »Dokler epidemija ne bo zanesljivo upadala, ne bomo podali napovedi za prehod nazaj v rdečo fazo, ker so negotovosti prevelike,« so še zapisali.