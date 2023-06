Kdaj nas bo letos obiskala pasja vročina

Če pratike nekaterim pomenijo kar nekaj, jim po drugi strani marsikdo verjame, ljudskemu izročilu in ljubiteljskim vremenarjem pa zaupa. Eden takšnih je tudi Dušan Kaplan, ki star pregovor »če na Medarda (8. junija) dežuje, še 40 dni naletuje« postreže kot iz topa. Iz česar gladko izpelje, da bo tako deževno vse do sredine julija. Po njegovem bodo neurja, veter in toča zaznamovali dobršen del poletja. Kaplan celo napoveduje, da bo poletje takšno, kakršna je bila zima – nikakršno! Po njegovem prepričanju se bo vseskozi vlekla sparina, izjema bodo menda le kakšni trije tedni na samem vrhuncu poletja. Še več, Kaplan napoveduje, da bo ob koncu avgusta po sredogorju že sneg! Da pa bi bilo salamensko vroče že v juniju, glede na ljudsko izročilo ne verjame.

Anticiklon na vidiku

Da je vreme v teh dneh izjemno nepredvidljivo in nestanovitno, je več kot znano, zato so napovedi izjemno izmuzljive. Junij je namreč že tako znan po svoji muhavosti, vemo pa tudi, da sta potem julij in avgust neprimerno bolj stabilna meseca. Ker pa se je v zadnjih dneh veter vendarle obrnil v severovzhodno smer, se nekaj vročega vseeno že kmalu obeta, pravi tudi Gregor Skok (Ciklon.si). Takšen veter severnih smeri bomo imeli, kot pravi, z občasnimi prestanki bržčas tudi v drugi junijski dekadi. »Temperaturne anomalije bodo pričakovane, ne nazadnje je bila podobna sezonska napoved evropskega modela za mesec junij. Zaradi česar bodo pri nas prijetne temperature.« Pa bo res tudi vroče? Bo!

Takšni prizori bodo na sporedu od naslednjega tedna. FOTO: Roman Šipić

Pravo poletje tudi s kakšnim vročinskim pljuskom naj bi se pri nas začelo že s koledarskim poletjem. Tudi zato, ker se je na severu v zadnjih dneh že precej segrelo, pa tudi ker po 20. juniju vse do jeseni ni več pričakovati ekstremnih prodorov hladnega zraka proti Sredozemlju. Od začetka koledarskega poletja, 21. junija, pa vse do konca meseca pričakujejo nekateri celo zelo vroče obdobje. Sploh če nas obišče ta afričan, kot pravijo afriškemu anticiklonu, ki se začne, denimo, nad Marokom in se vzpenja proti Sredozemlju ter prinaša k nam vselej najneznosnejšo vročino, vročinske rekorde, oziroma, kot je nekdo zapisal, če se tisti afričan res zgodi po 20. juniju in bo trajal vsaj nekaj dni, tedaj bo tudi letošnji junij zlahka med najtoplejšimi desetimi meseci doslej. Juniji 2003, 2019, 2021, 2022 so resda nedosegljivi, oba junija, tako 2015 kot 2018, pa sta že v nevarnosti. Gregor Skok: »Možnosti za prehoden nastanek afriškega anticiklona na začetku koledarskega poletja so namreč vedno večje …«

Bliža se pasje poletje

Živo srebro je vsak dan kazalo več stopinj, vrhunec pa bomo dosegli te dni. Novi teden bo, kot rečeno, že precej bolj pasji. Če primerjamo, denimo, prejšnji torek, ko so v osrednji Sloveniji namerili 23 stopinj, s prihodnjim torkom (20. junij), se bo v tednu dni ogrelo že za šest stopinj; polagoma pa bodo rasle tudi najnižje temperature.

Tudi meteorolog Brane Gregorčič ne pričakuje ponovitve lanskih skrajnosti. FOTO: Leon Vidic

Le dan pozneje, prihodnjo sredo, 21. junija, ko bomo koledarsko vstopili v prvi poletni dan, bomo prvič priča tudi dnevu, ko bo že čisto zares vroče. Temperature se bodo namreč povzpele do oznake 30, kaže napoved meteorologov Agencije RS za okolje (Arso). A tudi dan pozneje ne bo nič boljše ... ali pa slabše, kakor za koga.

Mimogrede: v četrtek bo živo srebro v osrednji Sloveniji skočilo celo do 33 stopinj Celzija.