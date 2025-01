Kavbojski škornji in klobuki! Country ples vse bolj priljubljen med Slovenci

Pri country plesu gre za ples v vrstah, ki so ga v 50. letih prejšnjega stoletja plesali v barih in salunih ameriškega Divjega zahoda. Vsaka skladba dobi bolj ali manj zahtevno koreografijo, torej kombinacijo korakov in gibov.

V Wild West plesni šoli sodeluje 600 aktivnih in več kot tisoč občasnih članov. Ljubiteljev tovrstnega plesa je vsako leto več, prav zato po vsej Sloveniji prirejajo tečaje, ki so po navadi dobro obiskani. Naslednji se bo začel v ponedeljek, 13. januarja, ob 17.45 na Štihovi 20 v Ljubljani.

Vsako leto v začetku avgusta ob Zbiljskem jezeru organizirajo zanimiv tridnevni festival pod imenom Wild West Fest on Fire, na katerem pokušajo združiti vse, kar je povezano z ameriško kulturo, na enem mestu, od glasbe in plesa do hrane in delavnic, poleg tega pa priredijo še kup dodatnih aktivnosti. Imajo celo konjeniški program.

Med obiskovalci je veliko ljubiteljev country plesov. V glavnem lahko slišimo ameriško in drugo country glasbo, pod velikim šotorom pa lahko vidimo kopico razgretih plesalk in plesalcev v kavbojskih škornjih in prav takih klobukih, ko se pod strokovnim vodstvom učijo novih korakov.