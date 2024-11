Kam na zimovanje v Evropi? Slovenija se je uvrstila na seznam 6 najboljših destinacij

Od arktičnega kroga do slovenskih Julijskih Alp, ta slikovita in pomirjujoča zimska mesta vam bodo omogočila nepozabne počitnice, piše Guardian in navaja šest lokacij.

Italijanski glamur

V italijanskih Dolomitih, v regiji Veneto, leži Cortina d’Ampezzo, eno najbolj znanih svetovnih smučišč. Žičnice in gondole vodijo do nekaterih najvišjih vrhov v Cortini, vključno s Tofano di Mezzo, od koder se odpira neverjeten razgled.

Spa z razgledom v Avstriji

Hotel Haus Hirt v Avstriji leži le 700 metrov od središča mesta Bad Gastein. Kraj je v 19. stoletju postal znan zaradi zdravilnih lastnosti tamkajšnje vode, bogate z radonom, ki se je skozi tisočletja filtrirala skozi globoke plasti skal v gorovju Visokih Tur. Sem so prihajali Schubert, cesarica Elizabeta, Klimt in nemški slikar Max Liebermann.

Sankanje in zimske pohodniške poti v Švici

Masiv Alpstein v Appenzelskih Alpah je kraj, kjer Švica najbolj spominja na otroško slikanico. V tej regiji vzhodno od Züricha je polno vrhov v obliki zvonikov in debele snežne odeje.

Zimska čarobnost v arktičnem krogu, Norveška

Vesterålen, ki leži severno od Lofotskih otokov, je veliko manj obiskan kot druge priljubljene destinacije, a izstopa s svojo zimsko čarobnostjo. Polarna noč, ki traja od poznega novembra do poznega januarja, ustvarja dnevno svetlobo v barvi sivke, pod katero se lahko preizkusite v zimskem pohodništvu ali kajakaštvu. Poleg tega je tu odlična priložnost za opazovanje aurore, piše Guardian.

Smučanje v francoskih Alpah

Zavetišče Le Trait d’Union nad Saint-Martin-de-Belleville se nahaja sredi Les 3 Vallées, največjega smučarskega območja na svetu. Mega letovišči Les Menuires in Val Thorens ležita v dolini Tarentaise. Zimskih aktivnosti je na pretek za vse starosti.

Zimski pohodi v Sloveniji

Krožna pot okoli Bohinjskega jezera je čudovit izlet v naravo in je primerna za različne starosti. V bližini je smučišče Vogel, do katerega se lahko pripeljete z žičnico z jezera, in je eno izmed dostopnejših smučarskih območij v Evropi. Za tiste, ki ne smučajo, pa so na voljo čarobni zimski pohodi po snegu, piše The Guardian.