Kam je izginil Bešič Loredan? Jutri bo minil 15-dnevni rok in to sledi

Državna volilna komisija (DVK) od nekdanjega ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana še vedno ni prejela odgovora, ali bo po odhodu z vrha zdravstvenega resorja prevzel mandat nadomestnega poslanca. Bešič Loredan pošte DVK še ni prevzel.

Še jutri in minil bo 15-dnevni rok, ko naj bi Bešič Loredan s pošte prevzel obvestilo Državne volilne komisije. Če ga ne bo, bo DVK, za katero je to prvi tak primer, postopek ponovila. In v roku 23 dni smatrala, da se Loredan mestu poslanca odpoveduje. Na DVK pa so poudarili, da tovrstnega primera doslej še ne beležijo, poroča 24ur.

Niti premier Robert Golob ne ve, kakšni so plani nekdanjega ministra: »Verjemite mi, da se v politiki ne bojim čisto ničesar. In ta odločitev je čisto njegova, o tem se pa nisva pogovarjala. Pogovarjala sva se marsikaj, o tem pa ne.«

Podmladek kolacije medtem ostro kritizira dogajanje

Mladi forum SD Ljubljana je na današnji satirični novinarski konferenci pred ministrstvom za zdravje kritiziral "neučinkovitost poskusov zdravstvene " in vlado med drugim pozval, "naj se zresni". Predstavili so tudi izmišljenega kandidata za ministra za zdravje Zdravka Doktoroviča, ki je bil našemljen v kužnega zdravnika.

Na vprašanje, zakaj so se odločili za satirično novinarsko konferenco v lastni organizaciji in ne pripravo predlogov rešitev prek matične stranke SD, ki je del vlade, ki so jo kritizirali, je Luka Rotar odgovoril, da je to vzvod, ki ga imajo in za katerega mislijo, da ga lahko najlažje uporabljajo, drugih vzvodov pa da kot podmladek stranke nimajo.