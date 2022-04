Bratušek: »SDS ima v vsaki vladi eno tako afero kot je bila ta z nabavo med epidemijo« (V ŽIVO)

Spremljamo tretje predvolilno soočenje na komercialni televiziji Pop TV, ki ga vodi voditeljica Maja Sodja. Tema današnjega soočenja mnenja strank, ki se potegujejo za zmago na letošnjih parlamentarnih volitvah je zdravstvo. Ena izmed najpomembnejših tem, ki zadeva vsakega posameznika v tej državi in skoraj vsak ima o njej tudi svoje mnenje, ki temelji na vsakodnevnih izkušnjah. Spremljamo v živo.

Že na začetku so so na soočenju osredotočili na izbiro zdravstvenega ministra in predvsem na to, iz kvote katere stranke bi moral biti zdravstveni minister, ki se je že večkrat v preteklosti pošteno opekel. Robert Golob stoji za svojim predlaganim kandidatom Danijel Bešič Loredan.

Alenka Bratušek, Zab, meni, da je področje zdravstva tako pomembno, da mora biti zdravstveni minister iz vrst zmagovalne stranke na volitvah.

Jelka Godec, SDS, je mnenja, da je treba ministra izbirati po volitvah in da je slab minister tisti, ki se že pred volitvami okliče za ministra.

Janez Cigler Kralj, NSi, meni, da zdravstveni minister mora biti človek, ki bo znal zmotivirati vse nivoje ljudi v zdravstvu in ZZZS in se usmeriti v to, da bo zdravstvo kvalitetno in hitro.

Povežimo Slovenijo, Tina Bregant je prepričana, da mora biti zdravstveni minister človek, ki ima podporo premierja in celotne vlade, ker je naše zdravstvo tako zabredlo, da ga bo težko rešiti brez podpore vseh. To, da bi bila ona že dogovorjena z Janezom Janšo, da bo v primeru zmage SDS ona ministrica, je zanikala.

O korupciji

Golob: Bešič Loredan je eden redkih, ki lahko ta sistem izboljša. Vse naše kandidate smo preverili, ali so kršili načela osebne integritete in jih niso. Imamo ničelno toleranco do korupcije. Naš kandidat za zdravstvenega ministra je eden največjih borcev proti korupciji. Korupcija ne sme biti izgovor za divjo privatizacijo zdravstva, kot jo zagovarja NSi.

Bratuškova za boj proti korupciji predlaga ustanovitev javne agencije, ki bi naročala material in opremo za vse. Kordiš meni, da se je treba s korupcijo soočiti neposredno, ne pa tako kot se je želelo s predlaganim zakonom pod to vlado. Dejan Židan, SD, pravi, da je treba sistemski korupciji v zdravstvu narediti konec. Da se premier ne sme dobivati z dobavitelji opreme. Cigler Kralj je povedal, da zdaj z zdravstvom ni nihče zadovoljen.

Godec je neposredno izzvala Goloba, ki ga je obtožila, da je zahteval 15-odstotno provizijo pri poslu IStrabenza v Bosni in da SDS ne želi, da se ta praksa nadaljuje v slovenskem zdravstvu. Golob ji je vrnil: »Samo domišljija Jelke Godec je kriva, da se na posnetku govori o provizijah. Če je treba uporabljati podatke tujih obveščevalnih služb za zagovarjanje njih samih, kot to počne SDS, je ta stranka padla zelo nizko.«

Kordiš: »Mi lobističnih lovk v zdravstvu ne moremo več kontrolirati. Moramo ustanoviti javno agencijo za nabavo vse opreme.« Z ustanovitvijo take agencije se strinjata tudi Moderndorfer in Bratuškova. Bregantova pa je prepričana, da taka agencija ni rešitev, ampak je to digitalizacija naročanja, ki bi prinesla transparentnost. »Vlada SDS ima v vsakem mandatu eno tako afero, kot je ta z naročanjem opreme med epidemijo,« je opozorila Bratuškova. Moderndorfer pa je Godčevi zabrusil: »Medtem ko ste vi leta 2013 preiskovali afero žilne opornice, se je vaš šef Janša na zasebni jahti družil z dobavitelji zdravsvene opreme.«