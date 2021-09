Kakšen vremenski preobrat! V Sloveniji zapadel prvi sneg

Danes zjutraj na Kredarici. FOTO: Zaslonski posnetek spletne kamere

Vremenska napoved

Biovreme: V četrtek bo dopoldne vremenska obremenitev popuščala, popoldne bo vremenski vpliv ugoden. V petek bo vpliv vremena na počutje ugoden.



Potem ko so nas zadnji tedni razveseljevali s soncem, se je sinoči nad Slovenijo razbesnelo neurje . Po večjem delu države je bilo zjutraj še precej toplo, a najvišje vrhove je pobeli prvi sneg. Na Kredarici so se zbudili v zasneženo jutro, ki ga ja prinesel hladnejši zrak.Na Kredarici je v zadnjih 12 urah zapadlo pet centimetrov snega, na Voglu, Vršiču in Zelenici pa en centimeter.Danes bo na Primorskem delno jasno, pihala bo šibka do zmerna burja. Drugod bo dopoldne še oblačno, rahel dež bo povsod ponehal. Popoldne se bodo oblaki trgali, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje (Arso). Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na Primorskem do 24 stopinj Celzija.V petek bo v zahodni Sloveniji pretežno jasno, drugod bo občasno nekaj več oblačnosti. Zjutraj bo po nekaterih nižinah nekaj megle. Burja na Primorskem bo ponehala. Jutranje temperature bodo od 3 do 9, na Primorskem do 12, najvišje dnevne od 15 do 20, na Primorskem do 23 stopinj.V soboto bo po večini sončno z jutranjo meglo po nižinah. V nedeljo se bo krepil jugozahodni veter. Na zahodu bo občasno deževalo, drugod bo še suho.