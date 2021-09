Apokaliptično v Ljubljani: evakuirali najmanj 300 oseb (VIDEO)

Podvoz na Dunajski cesti poplavljen in neprevozen. FOTO: Aleksandar Lukić



Dva udara strel

FOTO: Voranc Vogel, Delo

V sredo pozno popoldne se je nad državo razbesnelo neurje z močnim dežjem, ki je najprej zajelo severovzhod države, območje Beltincev, po 20. uri pa do polnoči pa predvsem območje Ljubljane. Gasilci so nudili pomoč pri črpanju meteornih voda, posredovali so skupno na 362 lokacijah, samo v Ljubljani na 328 lokacijah.Meteorne vode so zalile več kot 500 različnih objektov, predvsem kletne in stanovanjske prostore, osnovne šole, gimnazijo, vrtce, industrijske objekte, gledališče, skladišča, dijaški dom in sodišče.Zalita so bila tudi parkirišča in podvozi, ponekod so bila zalita tudi osebna vozila.Vdor vode je prekinil gledališko predstavo v dotrajani stavbi ljubljanske Drame. Ravnateljje za MMC dejal: »Voda je vdrla skozi streho in v kleti. Električna napeljava na odru je bila namočena, zaradi varnosti ljudi in igralcev smo morali vse ugasniti in zapustiti hišo. Zdaj bomo pregledali, kaj lahko sami odpravimo. Verjetno bomo morali odpovedati predstave do naslednjega tedna.« Evakuirali so okoli 300 obiskovalcev in igralcev.Voda je skozi klet drla tudi v stavbo Televizije Slovenija na Kolodvorski. Poplavljeno je tudi več kletnih prostorov in studijev.Zalita so bila tudi parkirišča in ponekod tudi osebna vozila. Večina podvozov je bila praktično neprevoznih. Promet je med drugim obstal pred podvozi na Celovški, Dunajski in Šmartinski cesti. Zalilo je tudi podhod Plava laguna in železniško postajo.Podirala so se drevesa. Zabeležili so tudi dva udara strel, vendar do požarov ni prišlo.Kolikšna je škoda na terenu, bodo pristojne službe ocenile danes.