Kakšen sneg?! Tako vroče bo po Sloveniji

Danes in jutri bomo imeli precej sončno vreme. Po napovedih meteorologov Agencije RS za okolje se bo marsikje po državi ogrelo celo do 15 stopinj Celzija, a bodo jutra precej sveža. Tako toplo pa ne bo le ob morju, temveč bodo relativno visokih temperatur za ta čas deležni na severozahod in severovzhodu države.

Še najbolj mrzlo bo v osrednji Sloveniji in v jugovzhodni Sloveniji, kažejo trenutni podatki.

Je tako toplo vreme nekaj neobičajnega?

»Ni nenavadno, ker imamo situacijo z zelo toplim zrakom v višinah. Je pa nad povprečjem, precej nad povprečjem,« pravi dežurni meteorolog Andrej Velkavrh. Dodaja, da ne moremo reči, da je to nenavadno, saj imamo skoraj vsako leto kakšno takšno obdobje.

V prihodnjih dneh pričakujte nekaj sonca in oblakov, čez dan pa se bodo temperature povzpele tudi čez deset stopinj Celzija.

Kaj je s snegom?

Pa še slaba novica za snežne zanesenjake: zaenkrat kaže, da snega do božiča ne bo, zdi pa se, da ga tudi do konca leta ne bo. A Velkavrh opozarja, da pogled tako vnaprej ni zanesljiv.

Če na božični čudež ne moremo več upati, pa mogoče lahko na novoletnega.