Kakšen preobrat! Nekatere gostilne so lahko odprte

Inšpektor uprave za varno hrano: »Zavezanci niso bili seznanjeni, da lahko malice za zaposlene v gospodarskih dejavnostih nudijo v gostinskem obratu, pri čemer morajo imeti pogodbeno urejeno razmere in zagotoviti vse potrebne ukrepe za preprečitev širjenja bolezni covid 19.





Slovenski gostinski lokali zaradi epidemije že štiri mesece v svojih prostorih ne smejo streči hrane in pijače, toda to, kakor so sinoči razkrili v Odmevih, to ne velja za vse. Gostilne lahko strežejo obroke, če nudijo malico za zaposlene v podjetjih oziroma delujejo kot menza.Za Odmeve se je izpostavil eden od gostincev, ki v svoji gostilni vsak dan postreže šestdeset obrokov na dan za posamezne zaposlene. Kot pravi, so na ministrstvu za gospodarstvi in Nijz večkrat preverjali, ali bi lahko delavce, ki so delali v bližini, postregli v gostilni. Ves čas so jim zatrjevali, da ne oziroma lahko le tiste goste, ki spijo v hotelu.A do preobrata je prišlo konec decembra, ko jih je obiskala inšpektorica uprave za varno hrano, ki je prišla preverit, ali pri delu uporabljajo prava razkužila. Ko so ji odgovorili, da razvažajo hrano in da hrano pripravljajo predvsem za poslovne partnerje, torej delavce iz podjetij, jim je sama rekla, da delavci lahko jedo v gostilni, če se upošteva covid ukrepe. Malico so začeli streči v začetku januarja, pogodbo pa imajo s tridesetimi podjetji.Državni sekretar na gospodarskem ministrstvuje sinoči potrdil, če v gostilno prihajaš v imenu podjetja, ti tam malico lahko postrežejo.A te možnosti ne uporablja skoraj nihče v gostinstvu, saj, kot so dejali v sekciji za gostinstvo in turizem, so pristojne večkrat prosili za razlago odloka, a so jih vsakokrat zavrnili, da je strežba v gostilni zaradi vladnega odloka o prepovedi druženja oseb nemogoča. A zanimivo, da se je šele zdaj razkrilo, da je to vendarle dovoljeno.Tudi na zdravstvenem inšpektoratu so za oddajo potrdili, da bi gostilne v času trajanja epidemije lahko imele ves čas odprta vrata za B2B, kot se je izrazil Zajc.