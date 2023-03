Kaj si o dodatnih prostih dneh za ženske mislijo na ministrstvu za zdravje?

Pred dnevi smo pisali o pobudah, da bi trpečim ženskam, ki jih ob menstruacijah mučijo hude bolečine, omogočili dodatne proste dni po zgledu Španije. Ta je namreč v februarju postala prva evropska država, ki je uzakonila menstrualno odsotnost od dela.

Številne ženske, ki jih v tistih dneh mučijo močni krči v trebuhu, glavoboli, težave s prebavo, utrujenost, bolečina in občutljivost v predelu male medenice, ki se širi v zgornji del stegen in križ, občutek napihnjenosti v trebuhu, bolečina v križu, slabost, bruhanje in celo omedlevica, bodo zdaj imele možnost, da ostanejo doma. Podoben predlog o menstrualni odsotnosti so zdaj v slovenskem državnem zboru podale tudi tri naše poslanke.

Kaj pa si o tem mislijo na ministrstvu za zdravje? »Ministrstvo za zdravje se bo najprej posvetovalo s stroko in se nato do predloga uradno opredelilo, sicer ima vsaka ženska v Sloveniji že sedaj možnost, da zaradi tovrstnih težav prek osebnega zdravnika ali ginekologa dobi bolniški stalež.«

​