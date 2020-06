Kaj se dogaja? Skokovita rast okužb, tako slabo ni bilo že dva meseca

Slovenci navdušeni nad novostjo, naval povzročil težave

Prebivalci s stalnim bivališčem v Sloveniji, ki so prejeli turistične bone, so od petka do nedelje zvečer unovčili 1.982 bonov, so povedali pri finančni upravi, kjer skrbijo za informacijski sistem. Imeli so nekaj manjših tehničnih težav, ki pa so jih sproti odpravljali. »Čez vikend je v določenih trenutkih prihajajo do manjših tehničnih težav, kot so težave z iskalnikom in