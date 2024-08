Kaj pomenijo napisi, ki so preplavili Ljubljano? (FOTO)

Po družbenih omrežjih so zaokrožile fotografije iz Ljubljane, na katerih so napisi, ki vse pozivajo »na sever« oziroma sporočajo, da »sever kliče«. Neki uporabnik omrežja X se je zato spraševal, »kdo je Sever«. No, številni so mu pojasnili, da gre za severno tribuno v Stožicah, kjer domuje navijaška skupina Green Dragons. Na tak način pa da naj bi novačili nove člane.

Tekma med Olimpijo in Rijeko, ki bo 29. avgusta 2024 v Ljubljani, obeta napet obračun med dvema vrhunskima ekipama iz regije. Olimpija, ljubljanski nogometni ponos, se bo pomerila s hrvaškim prvoligašem Rijeko v pomembnem obračunu, ki bo privabil številne navijače na stadion Stožice.

Dvoboj dveh klubov z bogato tradicijo

Tekma ima poseben pomen, saj gre za dvoboj dveh klubov z bogato tradicijo in močno podporo navijačev. Olimpija, ki se bori za prevlado v slovenskem nogometu, se bo borila za zmago na domačem terenu, medtem ko bo Rijeka, znana po svoji kakovostni igri in talentiranih igralcih, poskušala odnesti točke iz Ljubljane.

Za oba kluba bo ta tekma ključnega pomena, saj bo rezultat močno vplival na nadaljnji potek sezone. Olimpija bo stavila na svoje izkušene igralce in taktiko, medtem ko bo Rijeka skušala izkoristiti hitrost in tehnično dovršenost svojih igralcev.