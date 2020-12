Kaj bo z odpiranjem vrtcev in srednjih šol? Ministrica odgovarja

Tveganje za odprtje šol še vedno preveliko

Prihodnji teden se v šolo vračajo otroci s posebnimi potrebami, množične vrnitve v šole pa splošna epidemiološka situacija ne omogoča, je včeraj po zasedanju vlade povedal vladni govorecNa to so se ostro odzvali ravnatelji vrtcev in srednjih šol, ki še vedno ne vedo, kdaj bodo lahko delali v polnem zagonu. V protestnem pismu so na ministrico za šolstvonaslovili vprašanje, kako je z odpiranjem vrtcev. »Takoj nam pošljite informacije, kako in ali sploh bomo 4. januarja lahko odprli vrtce,« so zapisali ravnatelji slovenskih vrtcev. 82 tisoč otrok in njihovih staršev še danes ne ve, kdaj bodo lahko odprte vrtčevske igralnice. Podobno negotovi so tudi študenti in srednješolci, je poroča portal 24ur.Ministrica za izobraževanje Simona Kustec je danes na novinarski konferenci zagotovila, da bodo naredili vse za to, da se bodo otroci, učenci, dijaki, zaposleni v vrtce in šole lahko vrnili čim hitreje. Tako je mogoče, da bi se otroci v vrtce ter učenci prve triade v šolo lahko vrnili 11. januarja. Zaposlene je pozvala k preventivnemu testiranju.Vlada je odločila, da so izpolnjeni vsi pogoji, da bi lahko prvi delovni dan prihodnjega tedna učitelji in vzgojitelji, ki delajo z otroki s posebnimi potrebami, opravili hitro testiranje, naslednji dan pa bi se za te otroke začel pouk, skladno z odločitvijo ustavnega sodišča, je pojasnil Kacin.Splošna epidemiološka situacija pa v tem trenutku ne omogoča množične vrnitve ostalih otrok v šole. Kot je dejal, vlada veliko upov polaga v množično testiranje. V prihodnjem tednu bodo nadaljevali to razpravo. Nekaj dni po zagonu šol za učence s posebnimi potrebami bodo ocenili stanje, takrat bo po njegovih navedbah tudi pravi trenutek za razmislek, kdaj in pod kakimi pogoji bi se učenci prve triade lahko vrnili v šole.Kot je poudaril, vlada ne želi, da bi prehitro vračanje otrok v šole povzročilo še dodatno poslabšanje epidemiološke situacije.