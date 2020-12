Ministrica napovedala odpiranje šol (VIDEO)

Odprtje šol in vrtcev 4. januarja

Medtem ko veliko staršev nestrpno pričakuje dan, ko se bodo lahko otroci vrnili v šolske klopi, se veliko vprašanj poraja tudi v zvezi z nadaljevanjem pouka na daljavo, srednješolci pa ugibajo tudi, kako bo potekala njihova matura.O tem in drugih izzivih, ki jih je izobraževanju prinesel koronavirus, so na novinarski konferenci spregovorili šolska ministrica, direktor Državnega izpitnega centra, predsednik Državne komisije za poklicno izobraževanjeter predsednica Državne komisije za splošno maturoKustečeva je povedala, da se na ministrstvu zavzemajo za čim hitrejše, varno in postopno odpiranje šol in vrtcev. »Vsi načrti in smernice tako na pedagoškem kot na epidemiološkem področju so pripravljeni, že posredovani šolam. Verjamem, da jih bomo lahko aktivirali takoj s 4. januarjem, po idealnem načrtu bi se tedaj lahko vrnili v šole učenci prve triade, šolarji zavodov in šol za otroke s posebnimi potrebami, ponovno bi se odprli tudi vrtci. Takoj ko bo mogoče, bi jim sledili tudi učenci ostalih razredov osnovnih šol, prioritetno tudi dijaki zaključnih letnikov.«»Predpogoj je, da bo vrnitev varna. Treba se je zavedati, da je to v rokah vseh nas, staršev, učencev, učiteljev, ravnateljev, tudi sindikata. Potrebna je enotna in poštena zaveza, da se bomo lahko varno vrnili in dosledno upoštevali vse ukrepe, ki nam jih je stroka predpisala.«Prioriteta bo tudi vračanje študentov na fakultete, ki potrebujejo klinične vaje. Kustečeva je tudi povedala, da so univerzam namenili tudi dodatna sredstva v višini 0,6 milijona evrov, za čim bolj kakovostno opremo za potek izobraževanja na daljavo.Matura boKustečeva je tudi sporočila pomembno vest: matura v letu 2021 bo, in to s posebnimi prilagoditvami za možnost kakovostne priprave na maturitetne preizkuse. »V tem šolskem letu bo poklicno maturo opravljalo 9.093 dijakov, splošno pa 6.927 (545 več kot lani). Celotna generacija maturantov ima praktično od konca lanskega šolskega leta prilagojene pogoje izobraževanja – le na daljavo.«Kot je povedala Tavčar Kranjčeva, je v procesu oblikovanja prilagoditev izvedbe mature v teh posebnih okoliščinah sodelovalo skoraj 200 strokovnjakov različnih pedagoških strok. Predstavila je vse novosti, ki čakajo dijake ob zaključnih izpitih.Zaradi slabših pogojev priprav, odpadlega pouka, slabše učinkovitosti sistem in dejstva, da se v teh razmerah povečujejo razlike med boljše in slabše učno uspešnimi, bodo na maturi uvedli boniteto v višini 10 odstotkov točk na neuspešno opravljen izpit. »Pričakujemo, da bo ta bonus omilil upad učne uspešnosti v tem šolskem letu,« je napovedala.O poklicni maturi je Dular poudaril pomembnost, da se dijaki srednjih strokovnih šol vrnejo v šolske klopi, saj je izdelava izdelka vezana na konkretno delo, ki ga ne morejo opraviti doma. Pozval je tudi ministrstvo, naj ravnateljem poda možnost, da prioritetno prilagodijo načrte za izvedbo pouka zaključnih letnikov. »Tudi mi bomo uvedli bonus 10 odstotkov na nerešene naloge. Prilagodila se bo tudi izbirnost, vsak dijak bo imel ob pisnem delu eno možnost izbire teme,« je povedal. Poleg tega bo obseg vsebin zmanjšan za 15 odstotkov. »A to ne bo matura s popustom, ta matura bo verodostojna in bo omogočala, da bodo vsi lahko dobili poklic in nadaljevali študij,« je še opozoril.Zakaj bonus? Kot je povedal Zupanc, so se zanje seveda odločiti zaradi razmer, v katere jih je pahnila epidemija. »Centralno gledano, v zaključnih letnikih se ne da odrediti, da se neka poglavja ne bodo preverjala, vrstni redi obravnavanih snovi niso predpisani,« je povedal.»Pripravljamo se na izvedbo mature v klasični obliki maja in junija, to je v odprtih šolah in ob pisanju na papir, a s prilagoditvami v luči omejevanja širjenja,« je še dodal.