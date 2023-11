Kaj bo s smučiščem Kanin? Odstopil celotni nadzorni svet

Oktobra je ministrstvo za infrastrukturo zaustavilo obratovanje kabinske žičnice Kanin na podlagi strokovno-tehniškega pregleda. Vse od takrat je naše edino visokogorsko smučišče zaprto, razmere pa se samo še zapletajo. Te dni je namreč kolektivno odstopil celotni nadzorni svet podjetja Sončni Kanin d.o.o., so nadzorniki zapisali v današnjem sporočilu za javnost.

Med glavnimi razlogi za odstop so navedli določene kršitve, malomarnosti in neskrbno ravnanje direktorice Sončnega Kanina Manuele Božič Badalič. Očitajo ji tudi nepravočasno in kontradiktorno poročanje, zaradi česar so predlagali njeno razrešitev, ki pa je občinski svet kot pristojni organ ustanoviteljice ni obravnaval.

Nepreklicno so s ponedeljkom odstopili Marko Gorjanc, Uroš Zupan in Boštjan Novosel, kot predstavniki ustanoviteljice Občine Bovec v Nadzornem svetu družbe Sončni Kanin d.o.o.

Kot pišejo v sporočilu za javnost, so si prizadevali za »učinkovito in gospodarno poslovanje družbe, vendar so pri svojem delu ugotovili, da niso izpolnjeni pogoji za nadaljno skrbno in odgovorno opravljanje funkcije nadzornikov ter da ne morejo zagotavljati ustreznega varovanja interesov in premoženja Občine Bovec«.

Med glavnimi razlogi za odstop nadzorniki navajajo:

• Določene kršitve, malomarnosti in neskrbno ravnanje direktorice, nepravočasno in kontradiktorno poročanje, zaradi česar je Nadzorni svet predlagal njeno razrešitev, kar pa Občinski svet kot pristojni organ ustanoviteljice ni obravnaval.

• Nadzorni svet je predlagal zaradi številnih nejasnosti, kontradiktornosti in z namenom preprečevanja škode družbi in ustanoviteljici, izredno revizijo in skrbni pregled družbe, kar ustanoviteljica prav tako sploh ni obravnavala.

• Nadzorni svet je vse svoje sklepe, predloge in vprašanja pošiljal županu Občine Bovec, kot predstavniku ustanoviteljice, vendar župan po podatkih s katerimi razpolaga Nadzorni svet navedenega ni posredoval v obravnavo pristojnim organom in odborom občine in tudi Občinski svet ni odločal o niti enemu sklepu Nadzornega sveta, kljub temu da gre za izjemno kritično situacijo, ko je smučišče Kanin zaprto.