V Sloveniji še ni bilo tako slabo

Petkova črna koronastatistika je Slovenijo postavila v nezavidljiv položaj. Po potrditvi 380 novih okužb, je v Sloveniji na 100.000 prebivalcev že 147 okuženih. Prvo vladno merilo za ponovno razglasitev epidemije je tako izpolnjeno. A kljub temu strokovnjaki mirijo in pravijo, da lahko z razglasitvijo epidemije še počakamo. Infektologinjaje za 24ur povedala, da je trend sprejemanja v bolnišnice konstanten in da bolnišnice še niso povsem polne, zato z razglasitvijo epidemije ni treba hiteti. Dodala je še, da upa, da se bodo ljudje držali ukrepov za zajezitev širjenja okužbe.Še več težav pa prinaša vremensko poslabšanje, ki je napovedano za te dni. »Hladno vreme pomeni, da smo več v notranjih prostorih, začela se je kurilna sezona in to pomeni, da je naša sluznica izsušena. Če je sluznica izsušena in poškodovana, virus bistveno lažje vstopa v celico.« je dejala Logarjeva. »Pred nami so mrzli meseci in to je, kar se tiče širjenja virusa, zelo problematično.«Kljub temu da je epidemiološka slika najslabša doslej, imajo v tem valu na voljo bistveno več opreme kot v prvem. Logarjeva pravi, da je bilo spomladi reagentov bistveno manj. »V nekem času je bila težava v tem, da niso imeli niti dovolj palčk za jemanje brisov.« Opozorila je na druženje večjih skupin. »Tudi praznovanje za rojstni dan v velikem krogu letos ni primerno.«