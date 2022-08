Junaškemu policistu Robertu Zajcu ubili psa (FOTO)

Poslance državnega zbora je ubranil pred ponorelim moškim, ki se je pred vhodnimi vrati pojavil s prižgano motorko v rokah. Pri 22 letih, v njegovem drugem letu službovanja na policiji, pa ga je v Krškem ustrelil voznik modrega fička, ki je vozil brez registrskih oznak. Danes 52-letni policist Robert Zajc je skoraj vse svoje življenje posvetil varovanju človeških življenj, zadnjih 12 let pa mu je družbo delala tudi policijska psička Cake. Ta je kar devet let pomagala pri odkrivanju eksplozivov. Zrno zračne puške je prebilo kožo in mišičevje. FOTO: Osebni arhiv Pregledovala tudi Postojnsko j...