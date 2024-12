Jožetu ustrelili 15 pujsov, 50 pa odpeljali (FOTO)

»Prišli so in pobrali živali, nekaj pa so jih odpeljali že prejšnji mesec,« je za Slovenske novice povedal 80-letni Jože Grivec s Poljan pri Mirni Peči. Obiskali smo ga na domačiji, kjer je bil rojen in ki jo še danes vzdržuje, kolikor mu zdravje in leta dovoljujejo. Včeraj zjutraj je dobil družbo. A ne para rok, ki bi mu prav prišle, temveč se je začel upravni inšpekcijski nadzor za odlov psov in prašičev, ki so ga opravili trije uradni veterinarji: Liljana Kotar, Herman Bunderla in Aljoša Beljan, vsi dr. vet. med. Na Jožetova vrata so potrkali ob pol osmih zjutraj, spremljali so jih tudi pol...