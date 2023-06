Jez na Sori smrtonosen za labode: Marko je razvozlal uganko, zakaj gredo mladiči v smrt (FOTO)

Jez na Sori je meja med občinama, medvoško in škofjeloško. Tam gnezdijo tudi medvoški labodi.

Marko Bečan jih že vrsto let opazuje, za marsikoga je že kar labodji očka. Nekoč je začel opazovati labodjega samca, ki je bil že tri leta in pol brez družice. »Tudi njegova samička, s katero sta gnezdila pri Papirnici Goričane, se je ubila, ker se je zabila v most.« Ta labodji samec je že desetletje gnezdil na tistem mestu. »In je gnezdil tudi po smrti svoje labodke.« Bečan ga je poimenoval Beli. In ko je izvedel še za pretresljiv podatek, da mu prav noben mladič ni preživel, je hotel razvozlati uganko, zakaj gre toliko zarodov pri njih, v Goričanah, v nič.

Samica z letošnjimi mladiči, ki so se izvalili v teh dneh. FOTO: Osebni arhiv

Labodji očka upa, da bo njegov klic na pomoč uslišal vsaj Dopps. FOTO: Osebni arhiv

Približno od maja 2021 je Beli živel z novo samico. Pri tovarni sta si uredila gnezdo in imela naslednje leto sedem jajc. Zvalilo se je pet mladičev. »Že v pičlih treh dneh,« se je spominjal Bečan, »jih je Beli pospremil v vodo«. Tedaj se je lahko samo še prijel za glavo: »Pa saj bodo popadali čez!« Prepadni rob jezu se je za prešibke in neizkušene mladiče izkazal za smrtonosnega. »Najprej je prvi padel z jezu in ni se mu uspelo vrniti,« je opisoval. »Ker ni mogel nazaj, ga je zmanjkalo, odnesel ga je premočen tok. V samo nekaj dneh so labodji starši na enak način izgubili vse potomce.« Ko je to videl, mu je šlo na jok.

Mineva natančno eno leto, ko sta bila tisto dopoldne prisotna samo še dva mladiča. Ob petih popoldne je Bečan videl samo še enega. In ko se je zmračilo, je šel še zadnji.

Njen bivši ga je tako poškodoval, da ni mogel več leteti, zato ni mogel priti do gnezda.

Tedaj je dokončno razvozlal to skrivnostno uganko, namreč zakaj so tamkajšnji labodi vsakič ob ves zarod, obenem pa ugotovil, da bi že nekaj metrov napete mreže rešilo neizkušene mladiče ter preprečilo, da bi ti popadali čez jez. Lani v tem času nas je podučil: »Do naslednjič, ko bosta morda spet gnezdila tukaj, imamo čas potegniti to mrežico, ki bi jo zlahka odstranili, ko bi žival dovolj zrasla.«

Grbec ni ogrožena vrsta

Na Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (Dopps) so mu lani povedali, da čisto vsaki ptici pač ne morejo pomagati, saj da nimajo ne denarja ne dovolj ljudi, kot tudi, da labod grbec ni ogrožena vrsta, da se njegova populacija širi in da mu gre dobro. »Poskušali bomo storiti vse, kar je v naši moči. Ker pa bo ta vrsta gnezdila šele čez slabo leto, imamo še dovolj časa, da se povežemo z zavodom za varstvo narave kot tudi z lastnikom, ki bo moral ne nazadnje dovoliti vsakršen poseg, ki bi pomagal labodom. Če ne bo dovolil, pa so vsaka prizadevanja že vnaprej obsojena na neuspeh.«

Medvoški labodi so vsako leto ob ves zarod. FOTO: Osebni arhiv

Upokojeni grafik natančno spremlja in dokumentira medvoške labode. FOTO: Marko Feist

A zdaj se zgodba ponavlja: »V teh dneh se je izvalilo osem mladičev. Zato sem ponovno klical na Dopps, jim pošiljal sporočila, žal pa nisem prejel nobenega odgovora. Ker ti labodi ne spadajo med ogrožene, jim je na Doppsu očitno čisto vseeno, če mladiči spet propadejo, le tako si lahko razlagam njihovo popolno neangažiranost,« nam je pripovedoval Bečan. »Zdi se mi skrajno neodgovorno od te največje nevladne organizacije za varstvo narave v Sloveniji, ki ima na svoji spletni strani zapisano, kaj vse naj bi počeli, da bi zaščitili in pomagali pticam. Res sem razočaran nad odnosom teh ljudi do teh ptic.«

Mladičem so štete ure

Poklicali smo na Dopps, odzval se je Tilen Basle: »Na žalost ne gre za osamljeni primer. Labod je znan po tem, da izbira lokacije, ki so nevarne, imenujemo jih ekološke pasti. V Mariboru se z njimi, denimo, že dlje srečujemo. Gnezdijo tik ob cesti. Ker so labodi zelo teritorialne živali, se ne da kaj veliko narediti. Z določenimi rešitvami lahko nevarnost zgolj preprečujemo. V Mariboru smo, na primer, svetovali občini in zgradili so ustrezne ograjice. Na predelu, kjer gnezdi na pločniku in mora labod z mladiči dvakrat na dan prečkati cesto, nam je uspelo urediti ustrezno signalizacijo. Po drugi strani pa se v tem medvoškem primeru kaj veliko ne da storiti. Mi lahko pomagamo in svetujemo, a če se ključni akterji, ki lahko kaj spremenijo, to sta Savske elektrarne Ljubljana kot lastnik MHE Goričane ter Zavod za varstvo narave, ne bodo usedli za mizo in prepoznali ponavljajočih se težav tamkajšnjih labodov, smo tudi na Doppsu, žal, nemočni in preboja ne bo.«

Marko Bečan ne razume več te tragične nadaljevanke. FOTO: Marko Feist

Kot torej kaže, bodo v Goričanah tudi letos priča novemu žalostnemu razpletu tamkajšnjih labodov. Še več, ena zadnjih novic s terena govori celo o hudem prepiru, saj sta se pred dnevi stepla labodja samca. Bečan je ugotovil, da je šlo za pretep med zdajšnjim in nekdanjim partnerjem labodke. Kot tudi, da je v labodjem ravsu krajšo potegnil zdajšnji. »Njen bivši ga je tako poškodoval, da ni mogel več leteti, zato ni mogel več priti do gnezda. Vse odtlej Belija nisem več videl,« nam je včeraj pripovedoval.

Nebogljene živali že leta poginjajo na jezu. FOTO: Marko Feist

O tem, kaj se bo zgodilo z Belijevimi ​letošnjimi mladiči, je Bečan izrazito črnogled. Prepričan je, da je pred njimi, če ne bo vmes posegel človek, samo še nekaj ur življenja. Ko bomo spet priča množičnemu poginu medvoških labodov. Bečan: »Ko bodo prvič malo bolje zaplavali, jih bo posrkal jez.« Po naših zadnjih podatkih jih je labodka v vodo prvič pospremila včeraj.