Jesenski podlesek oznanja konec poletja

Toplo in suho vreme je vse do sredine septembra omogočalo košnjo travnikov. Marsikje so se na obronkih, predvsem na vlažnih rastiščih, začeli pojavljati cvetovi jesenskega podleska. Je trajnica, cveti jeseni in zaznamuje slovo od poletja. Bledo slezasti cvetovi s šestimi lističi v obliki čaše so na videz podobni pravim krokusom, kar navdihuje njegovo splošno ime. Velikokrat slišimo, da ga ljudje imenujejo jesenski žafran. Prvi vtis je res mogoče tak, vendar sta rastlini le v daljnem sorodstvu.

Jesenski podlesek je iz družine podleskovk in je bolj soroden s čebulo, česnom ali pa z lilijo kot z žafrani, ki spadajo med perunikovke. Nerazlikovanje je lahko usodno, saj je jesenski podlesek strupen. Cvetovi se pojavijo že v jeseni, veliko pred listi, ki poženejo spomladi. Ta lastnost je privedla do drugega splošnega imena podleska: gole dame (naked ladies). Iz čebuljastega gomolja poženejo od en do trije cvetovi. Po cvetenju, ko je plodnica oplojena in je skrita v gomolju, prezimi. Gomolji so mesnati, pokriti z luskastimi listi. Spomladi ga lahko ob nepoznavanju zamenjamo s čemažem. Jeseni pa se listi in oplodja s semeni lahko pojavijo v krmi za živali, kjer ga ne želimo, saj vsebuje kolhicin, ki je zelo strupen. Kolhicin zavira mitozo, draži črevesno sluznico, učinkuje na centralno živčevje in na količino ter kakovost mleka. Izloča se z mlekom in urinom. Količina nad 1 mg/kg telesne teže je smrtna, pogin živali nastopi zaradi paralize dihalnega centra. Posebno so občutljive mlade živali. Zatiranje je težavno, saj je izkopavanje čebulnic zamudno, uporaba fitofarmacevtskih sredstev pa je omejena na uporabo v času največje rasti.

Vse toplejši septembri

V začetku septembra smo vstopili v meteorološko jesen. Astronomska jesen se začne 23. septembra in traja do začetka zime, do 21. decembra. Meteorološka jesen obsega september, oktober in november. Letos je začetek meteorološke jeseni vse do 18. septembra zaznamovalo daljše obdobje stabilnega, sončnega in zelo toplega vremena. Po spremembi vremena, ki jo prinaša konec druge dekade septembra, bo temperatura zraka še ostala nad povprečjem in k sreči obilnejših padavin ne bo. Tako bo nadpovprečno topel september nasledil nadpovprečno toplo poletje. Po podatkih klimatologov je za obdobje 1991–2010 najvišja temperatura za september v nižinah med 21 in 25 °C.

Po podatkih klimatologov povprečna mesečna temperatura za september od šestdesetih let prejšnjega stoletja do konca stoletja ni kazala sprememb. V tem stoletju pa povprečna septembrska temperatura narašča. Zadnji občutno hladnejši september od normale je bil leta 2017, za septembrskim povprečjem obdobja 1981–2010 je zaostajal za 1,4 °C. Do zdaj je bil najtoplejši september 2011, z odklonom 3,2 °C, za vsaj 2 °C so bili toplejši od povprečja še septembri 1987, 1982, 2016 in 1999. Najhladnejši od leta 1961 je bil september 1972, le nekoliko manj hladen je bil september 1996. Temperatura lanskega septembra je bila blizu normale.

Jagode počasi dozorevajo avgusta in septembra, zrele so mehke in sijoče. FOTO: Anastasiia Stiahailo/Getty Images

Črni plodovi za prehlad

Črni bezeg raste na gozdnem robu, ob gozdnih jasah, na posekah in v bližini človeških bivališč. Svoje ime je dobil po črnih jagodah, ki se razvijejo iz cvetov. Je pionirska rastlina in vir hrane za divje živali. Varuje tla in pospešuje kroženje hranil. Plodovi so kot rečeno majhne, skoraj črne jagode. Te počasi dozorevajo avgusta in septembra, včasih zorenje traja več tednov. Ko dozorijo, so mehke in sijoče.

Prvi zreli plodovi nakazujejo začetek zgodnje fenološke jeseni, letos v dokaj običajnem času. Plodove nabiramo v kobulih in jih pred uporabo osmukamo in očistimo. Ko jih toplotno obdelamo, pridejo do izraza njihove zdravilne lastnosti, saj so jagode bogate z vitamini A, B, B1, B2 in C in antioksidanti. Iz njih lahko skuhamo marmelado ali sirup. Čas kuhanja je odvisen od tega, kako gosto zmes želimo. Znan je močno koncentriran sok jagod – terjak, ki ga uporabljamo v zdravilstvu in prehrani. Ko začutimo, da se nas loteva slabo počutje, žličko terjaka raztopimo v vroči vodi in popijemo kot čaj.