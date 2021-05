Jelko Kacin slabe volje, krivi so dobavitelji cepiva (VIDEO)

»Za nami je težek teden«

Junija naj bi bilo bolje

Slovenci in Slovenke so v pričakovanju današnjih odločitev vlade. Tedensko povprečje je namreč upadlo pod 300, kar pomeni, da je pogoj za prehod v zeleno fazo izpolnjen. V sredo se je število aktivnih primerov znova pošteno zmanjšalo. Po podatkih sledilnika je v državi 5.033 aktivnih primerov. Danes je pet regij obarvanih rumeno, sedem pa zeleno, je povedala na novinarski konferenciZ enim odmerkom je bilo cepljenih 636.866 oseb, kar je 36,9 odstotka, z dvema odmerkoma pa 348.005 (20,1 odstotka). Vlada ocenjuje, da je covid 19 prebolelo 242.366 oseb. Aktivno cepljenje prebivalstva se kaže pri zasedenosti postelj v bolnišnicah, še dodaja Bratuševa.Kako napreduje cepljenje, na novinarski konferenci o aktualnem stanju pojasnil nacionalni koordinator za logistični del akcije množičnega cepljenja proti covidu 19, ki mu v zadnjih mesecih dobavitelji cepiva povzročajo veliko slabe volje. »Vedno večji je delež precepljenosti, zlasti tistih ranljivejših,« je dejal Kacin in dodal, da so rezultati okuženih spodbudni in bolj ugodni. Dobavo cepiva je primerjal z nezanesljivim in nestabilnim vremenom, ki smo mu priče to pomlad. Prepričan je, če bi bila dostava cepiva bolj redna in zanesljiva, da bi bili rezultati še boljši.Najbolj zanesljiv in reden dobavitelj cepiva je proizvajalec Moderna, težave pa so se začele pojavljati tudi z dobaviteljem Pfizer. V petek pričakujejo večjo količino Astrazenece, ki bo na cepilna mesta poslana drugi teden. Del odmerkov pa držijo v rezervi za drugi odmerek zaradi nezanesljive dobave. Kacin je še povedal, da se je povečalo povpraševanje po Astrazeneci, saj je posvetovalna skupina odobrila skrajšanje roka med prvim in drugim odmerkom. Dejal je, da je zaradi tega prišlo do tega, da so zaloge skoraj pošle. Razmerje odmerkov, ki so namenjeni za prvi in drugi odmerek, je bilo menda v cepilnih centrih ta teden obrnjeno na glavo, zato je bilo tudi veliko slabe volje na cepilnih mestih. »Za nami je težek teden. Razpoložljivih odmerkov za mlajše od 50 let in drugo zainteresirano javnost je občutno manj.« Kacin je še povedal, da je cepiva proizvajalca Janssen, po katerem je veliko povpraševanja, premalo in dosti manj, ko je bilo napovedano.Kacin je povedal, da bi se še ta mesec lahko zgodila odobritev cepljenja za otroke, starejše od 12 let. Pravi še, da cepiva ne bo dovolj, da so proizvodni obrati preobremenjeni in da bo bolje šele v letu 2022. O cepljenju otrok je dejal, da je cepivo proizvajalca Pfizer v Kanadi in ZDA že potrjeno. Že ta konec tedna pa bo o tem odločala tudi Ema. Morda bi lahko že v ponedeljek Evropska komisija to potrdila, nato je na vrsti naša javna agencija za zdravila. Gre za starejše od 12 let, je dejal in potrdil, da so tudi pri nas že cepili nekatere mlajše od 16 let. Gre za kronične bolnike in nekatere aktivne športnike. Glede otrok je bolj optimističen za jesen in zimo, a pravi, da nam vse te odločitve nič ne pomagajo, če ne bo na voljo dovolj cepiva.»Naš domači cilj je čim večja precepljenost prebivalstva. V mesecu juniju bo na voljo precej več cepiva, zato se cepilni centri pripravljajo na večji odziv. Ljudje si želijo večje mobilnosti, zato se pripravljamo na to,« je dejal in dodal, da poziva vse starejše od 50 let, da se čim prej prijavijo na cepljenje, da bodo lahko potem na vrsto prišli tudi mlajši.Koliko se Slovenija oddaljuje od cilja o 60-odstotni precepljenost junija? Kacin ne upa napovedati, saj so dobave nezanesljive. Prav tako je bil ta teden težji, ker je bilo na voljo manj cepiva za prvi odmerek.