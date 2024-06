Ste slišali, s kakšnimi obtožbami se je Jelinčič spravil na predsednico republike? (VIDEO)

Poročali smo že o nasilju, ki ga je bil deležen tovornjakar Stojan Ostojić. Lotilo se ga je pet mladoletnih romskih fantov, starih od 13 do 17 let.

To se je zgodilo pri podjetju Bramac v Dobruški vasi v občini Škocjan, kjer je bil žrtev napada podivjanih in objestnih mladcev iz bližnjega romskega naselja Dobruška vas.

»Nasilje etničnih nad Slovenci je vedno hujše«

Prvak SNS Zmago Jelinčič se je v zvezi z romsko problematiko oglasil že večkrat. Tudi tokrat ni ostal brez komentarja. »Nasilje etničnih nad avtohtonim slovenskim življem je vse hujše. Naša predsednica pa se ob obiskih romskih naselij slika z njimi in deli vizitke odvetniške pisarne, ki jih lahko zastopa v pravnih zadevah. Pa kam smo šli? Namesto, da bi te etnične, brazilske spravili ven in zaprli te brazilske tabore ter jih poslali, odkoder so prišli, jim dajemo denar. Predvsem pa jim dovolimo, da ubijajo slovenske otroke… Ali smo svoja država ali ne? Skrajni čas je, da se vzpostavi red.«