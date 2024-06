»Štiri desetletja vozim tovornjak, prevozil sem vso Evropo, več kot tri leta sem bil tudi v vojni v Bosni, ampak takšnega napada še nisem doživel! Lažje bi razumel, da bi se kaj takšnega zgodilo v Bosni, ampak v Sloveniji! Ostal sem brez besed,« je bil v sredo zvečer zgrožen in v šoku Stojan Ostojić iz Prijedora. Pri podjetju Bramac v Dobruški vasi v občini Škocjan je bil žrtev napada podivjanih in objestnih mladcev iz bližnjega romskega naselja Dobruška vas. Najprej žicanje za cigarete Stojan je bil v sredo na vožnji. Iz Bosne se je odpravil do Čateža, kjer je zložil robo, njegov naslednji ...