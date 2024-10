Jelinčič bi prenatrpane zapore izpraznil po svoje: »Mi jih futramo, lepo živijo kot v hotelu« (VIDEO)

Poročali smo že, da so razmere v slovenskih zaporih zaostrene, saj so prenatrpani. Generalni direktor uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij Bojan Majcen je nedavno dejal, da zapori še nikoli niso bili tako kritično zasedeni kot danes, okoli 140-odstotno. Idealna bi bila 70–80-odstotna zasedenost.

Bojan Majcen. FOTO: Jože Suhadolnik/delo

Prezasedenost še zdaleč ni edina težava

A dodaja, da to ni edini problem. Poleg tega je tu še pomanjkanje pravosodnih policistov, tretji problem pa je, da se je struktura zaprtih zelo spremenila. »V zgodovini se še ni zgodilo, da bi bila polovica zaprtih tujcev,« je poudaril Majcen.

Prekinitev zaporne kazni zapornikom naj ne bi ogrozila javne varnosti

Kot je znano, je vlada kot eno od rešitev sprejela odlok o ugotovitvi zaostrenih varnostnih razmer zaradi kadrovskih ali prostorskih težav v zavodih za prestajanje kazni zapora ter določitvi začasnih ukrepov, ki po današnji objavi v uradnem listu začne veljati danes.

To seveda ne pomeni, da bomo na široko odprli vrata in dejansko v ponedeljek spustili večjo skupino zaprtih iz zaporov, to se ne bo zgodilo.

Med temi ukrepi je tudi prekinitev zaporne kazni in pooblastila bivšim oziroma obstoječim zaposlenim, ki opravljajo druge naloge in so nekoč že bili pravosodni policisti, da jih lahko vključijo v delo. Majcen zagotavlja, da bodo ob možnosti prekinitve zaporne kazni vsak primer obravnavali individualno in iz zaporov ne bodo spustili večje skupine zapornikov. Majcen verjame, da tu ne bo incidentov, in zagotavlja, da javna varnost zagotovo ne bo ogrožena.

Jelinčič bi prezasedenost rešil po svoje

A vsi temu ne verjamejo. Tako je denimo prvak izven parlamentarne SNS Zmago Jelinčič Plemeniti prepričan, da v slovenskih zaporih ni prostora, »ker jih polnimo z nezakonitimi prišleki, ki posiljujejo in ropajo ter njihovimi sprovajalci«.

Lani je bilo zaprtih 1500 oseb, na včerajšnji dan pa 1827.

»Mi jih futramo, lepo živijo kot v hotelu,« je ocenil prvak SNS. Dodaja, da imajo toplo hrano in zdravniško oskrbo. In to vse na račun slovenskih davkoplačevalcev, zato bi jih po njegovem morali poslati domov. »Kaj mormo mi futrat neke črnuhe, ki tukaj posiljujejo, kradejo in ne vem kaj vse počnejo,« se je še hudoval. »Marš ven iz naše države,« je Jelinčič podkrepil svoje izvajanje.