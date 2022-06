Šok na nacionalki: priljubljeno oddajo nepričakovano umaknili s sporeda

Razmere na RTV Slovenija se tudi na dan stavke novinarjev in ustvarjalcev v tej medijski hiši zaostrujejo. Urednica in voditeljica ene najbolj gledanih oddaj na nacionalki Jelena Aščić je dopoldne sporočila, da Tednika danes ne bo na sporedu.

»Brez pojasnila in razloga je umaknjen s sporeda. Dobili smo le sporočilo, da so odpovedane vse produkcijske kapacitete za snemanje oddaje. V uredništvu smo popolnoma šokirani nad to potezo. Ne razumemo, zakaj pet že pripravljenih prispevkov o pomenu javne RTV in političnih pritiskih ne sme biti objavljenih,« je zapisala.

Že v nedeljo je Aščičeva na facebooku objavila napovednik nocojšnje Tarče, kjer bi govorili o kadrovskih in političnih potezah na RTV Slovenija. »Razmere se zelo zaostrujejo,« je zapisala Aščićeva.

Kot je znano, bodo novinarji in ustvarjalci oddaj v javni hiši danes nadaljevali stavko, ki se je začela 23. maja. Nezadovoljni so, ker na pogajanjih o stavkovnih zahtevah, med katerimi je novinarska avtonomija, ni napredka. Na Trgu republike bodo na javnem shodu ob 19. uri k ukrepanju pri ohranitvi javnega servisa pozvali tudi državni zbor.

Na RTV Slovenija smo poslali vprašanja, zakaj so se odločili nocojšnji Tednik umaknili s sporeda. Odgovore bomo objavili takoj, ko jih prejmemo.