»Je vaš vrt zapuščen?« Ta slovenski oglas je neokusen, nekulturen in agresiven

Pritožnica na oglaševalsko razsodišče je menila, da oglasni panoji s sloganom »Je vaš vrt zapuščen?« kršijo načelo dostojnosti iz slovenskega oglaševalskega kodeksa (SOK), navaja Marketing Magazin. Oglas naj bi bil neokusen, nekulturen in agresiven ter kot takšen ne sodi v naš kulturni družbeni prostor, je ocenila.

Člani oglaševalskega razsodišča so se strinjali, da oglas enega od slovenskih gozdnih gospodarstev ni primeren.

Oglaševalsko razsodišče je presodilo, da je pritožba utemeljena. Tako so ocenili, da je potrebno pri presoji primernosti oglasa upoštevati tudi, ali javnost, v skladu z zahtevami kulturnega okolja, oglas dojema kot primeren in ali pri njih povzroča negativna čustva.

Poleg tega so presojali skladnost oglaševanja z določili SOK tudi glede na to, kje je bil objavljen. Razsodišče je odločilo, da oglasni panoji iritirajo potrošnike in niso skladni z zahtevami kulturnega okolja.