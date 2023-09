Je lahko še bolj slovensko? S harmoniko na hrbtu so osvojili Triglav

V zasebni Glasbeni šoli Bučar, ki jo vodi odličen harmonikar Simon Bučar, so se lani, ko so praznovali desetletnico delovanja, odločili, da izpeljejo prav poseben izziv in se s harmonikami podajo na naš najvišji vrh. Takšen izziv sicer ni bil prvi, saj so se s harmonikami na Triglav že odpravili leta 2013, torej pred natanko desetimi leti, podvig je bil za mnoge, ki so se glasbeni šoli pridružili pred kratkim, nekaj povsem novega. Tudi zato, ker so se zavedali, da to zahteva posebne priprave, saj z glasbilom na hrbtu hoditi po ozkih visokogorskih poteh ni mačji kašelj. Tudi na Kredarici, kjer...