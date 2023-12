Je Aleš vlogo podpisal iz groba? Vdova Monika je ogorčena

Pred tremi meseci in pol je nenadoma umrl Aleš Germovšek iz Boštanja pri Sevnici. Resda je bil srčni bolnik, a njegove smrti pri 59 letih ni nihče pričakoval. Njegova žena Monika se je morala po izgubi soočiti še z urejanjem dokumentacije – Aleš je bil zastopnik dveh družb –, a je ob tem naletela na več birokratskih nesmislov.

Eden takšnih je odločba ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport o odvzemu statusa socialnega podjetja Ven iz digitalnega sveta, ki jo je na domači naslov dobila s priporočeno pošto. V odločbi piše, da se Aleš Germovšek v prošnji z dne 19. oktobra 2023 odpoveduje statusu socialnega podjetja, ker da to zaradi socioekonomske situacije ne bo več moglo zagotavljati načel socialnega podjetništva.

»Kako je možno, da je Aleš prošnjo spisal 19. oktobra letos, ko pa je umrl 26. avgusta? Kje je njegov podpis vloge?« se skrušeno in zgroženo sprašuje vdova Monika. A to je le eden od nesmislov, s katerimi se mora ukvarjati zdaj, ko je toliko bolj ranljiva. Njena želja je le, da vse uredi zdaj, ne pa da bo morala zadeve popravljati za nazaj pozneje, ko bo vse še težje vse postaviti na svoje mesto.

Sporne parcelne številke

Da zadeve niso razjasnjene, je bilo očitno že na zapuščinski razpravi, ki je bila dva meseca po Aleševi smrti. Nobenih težav ni s premoženjem, ki si ga bo vdova delila s sinom, a zapletlo se je že pri bančnih računih, saj sodišče ni pridobilo stanja na dveh računih, odprtih pri Delavski hranilnici. En račun se nanaša na družbo Ven iz digitalnega sveta, drugi na Zavod IPRA, inštitut za preučevanje in raziskave v kmetijstvu, oba je zastopal Aleš. Le na podlagi vse dokumentacije in zaprtih računov bo lahko Monika zaprla družbi, ki sta registrirani na njenem naslovu.

Ne razumem, kako lahko pride do takšnih napak in krivic, zanje bi moral kdo odgovarjati.

Prav tako ni jasno, kaj je s parcelama, kjer stoji družinski dom. »Starši so hišo zgradili v 70. letih. Še so shranjeni gradbeno dovoljenje za poslovno-stanovanjsko stavbo in lokacijska dokumentacija ter darilna pogodba iz leta 1995 na parcelah 428/3 in 429/2 k. o. Boštanj. No, zdaj pa izvem, da ima parcela 428/3 k. o. Boštanj povsem drugi številki in da naj bi se to spremenilo ob rekonstrukciji ceste leta 2014. A ne obstaja postopek delitve parcel, elaborat ali zapisnik kot dokazno gradivo, ki bi pričali o tem, da ima parcela z eno zemljiško parcelno številko zdaj dve povsem drugačni,« pravi Monika, ki upa, da se bo v sredo, na vnovični zapuščinski obravnavi, ta dilema rešila, saj je prosila Gurs za zapisnik, a omenjena je le rekonstrukcija ceste.

Dopis z Aleševim podpisom

»Ne razumem, kako se lahko zgodijo takšne napake in krivice, zanje bi moral kdo odgovarjati. Sploh pa me je zelo zabolela odločba ministrstva, v kateri navajajo, da je vlogo podpisal moj pokojni mož. Tako se tudi umetna inteligenca ne bi zmotila, očitno je naš sistem res ohromljen, gotovo pa moj primer ni osamljen,« je razmišljala sogovornica, odločena, da bo zadevo rešila sama.

Moniki Germovšek se nabira dokumentacija, a uredila ni še nič. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Kako je možno, da je Monika prejela takšno odločbo, smo povprašali na ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport.

»Omenjena odločba z dne 3. november 2023 je bila izdana na vlogo pravne osebe Ven iz digitalnega sveta s sedežem na naslovu Boštanj 54. Z vlogo z dne 19. oktobra letos je bilo ministrstvu sporočeno, da se pravna oseba odpoveduje statusu socialnega podjetja, zato je bila na podlagi zakona o socialnem varstvu pravni osebi, ki se je statusu socialnega podjetja pisno odpovedala, izdana odločba o odvzemu tega statusa,« pravi Karin Jurman Marn iz službe za odnose z javnostmi omenjenega ministrstva.

»Po vročitvi odločbe je ministrstvo prejelo obvestilo, da je zakoniti zastopnik pravne osebe, ki je na vlogi z dne 19. oktobra naveden kot podpisnik, 26. avgusta nenadno umrl. Tega ob izdaji odločbe (3. 11. 2023) ministrstvo ni moglo vedeti, ker je bila sprememba zastopnika pravne osebe, ki velja od 2. 11. 2023 dalje, v sodni register vpisana šele 7. 11. 2023. Ministrstvo je prejeto informacijo, za katero je izvedelo dne 15. 11. 2023, po uradni dolžnosti preverilo. Od pristojne upravne enote je dne 23. 11. 2023 prejelo dokazilo o smrti nekdanjega zakonitega zastopnika pravne osebe,« še pravi.

Ko smo jo naknadno povprašali, ali je možno, da je vlogo v imenu pokojnega Aleša podpisal kdo drug in gre torej za sum kaznivega dejanja ponareditve podpisa, je odgovorila, da nam podrobnejših informacij v tem trenutku ne morejo dati, saj je zadeva glede na ugotovljeno dejstvo še v teku. Bomo pa razplet skrivnosti tega podpisa spremljali.