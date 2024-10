Javni stanovanjski sklad v Kopru postavil novo stolpnico s 75 stanovanji

Stranka Levica je pred nekaj dnevi naznanila, da so odprli nov stanovanjski blok. »Odprli smo tretji blok v soseski Nova Dolinska s kar 75 novimi stanovanji,« so zapisali na omrežju X.

»Stanovanja v novem, tretjem bloku oziroma stolpnici v soseski Nova Dolinska v Kopru so namenjena občankam in občanom Mestne občine Koper in Občine Ankaran,« so pojasnili za Slovenske novice. Stanovalci so bili izbrani na podlagi razpisnih pogojev, ki jih je določil Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper.

»Novi stanovalci so torej že izbrani, kmalu se bodo tudi vselili,« je sporočil Uroš Badovinac, predstavnik za stike z javnostjo iz Ministrstva za solidarno prihodnost.

Osem stanovanj za gibalno ovirane

Stolpnico je zgradil mestni stanovanjski sklad in je skoraj nič energijska, vanjo pa se bo vselilo 248 občank in občanov koprske in ankaranske občine: ena šestčlanska družina, 14 petčlanskih družin, 35 štiričlanskih družin, 20 tričlanskih družin, tri dvočlanske družine in dve samski osebi.

»Prva družina je ključe stanovanja simbolično prejela že na otvoritvi stolpnice minuli ponedeljek. Od 75 stanovanj jih je osem prilagojenih gibalno oviranim osebam. Vrednost celotne investicije je bila 9,4 milijona evrov. Približno polovico, 4,68 milijona evrov, je prek vzpostavljenega mehanizma za črpanje evropskih sredstev iz Načrta za okrevanje in odpornost zagotovilo Ministrstvo za solidarno prihodnost,« je pojasnil Badovinac.

»Ministrstvo je s polovičnim prispevkom iz naslova Načrta za okrevanje in odpornost podprlo tudi gradnjo prvih dveh stolpnic, ki ju je zgradil Stanovanjski sklad Republike Slovenije. Otvoritev stolpnic, v katerih je 91 javnih najemnih stanovanj, je bila junija letos,« je dodal. Tudi v ta se bodo počasi vselili novi stanovalci.

Še bodo gradili

S tem na območju soseske Nova Dolinska v Kopru stoji 166 novih javnih najemnih stanovanj. Kot je na otvoritvi tretje stolpnice v ponedeljek poudaril minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac: »Če tem 75 stanovanjem prištejemo še 91, ki smo jih odprli junija, dobimo 166 stanovanj, kar je zavidanja vredna številka – za primerjavo, takole čez palec je to, kot da bi v Ljubljani zraslo skoraj 900 stanovanj. Tukaj torej govorimo o pravi mestni soseski, ki si jo Koper, tako za potrebe družbenega kot gospodarskega razvoja, povsem zasluži.«

Medtem bo po napovedih gradbeno dovoljenje kmalu dobila tudi četrta stolpnica, ki jo bo – prav tako kot tretjo – gradil Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper. V njej bo 46 stanovanj.

»Na Ministrstvu za solidarno prihodnost načrtujemo, da bomo gradnjo četrte stolpnice podprli s pomočjo obsežnih državnih sredstev za javno najemno stanovanjsko gradnjo, ki jih bo proračun zagotovil že prihodnje leto. Gre za napovedanih 100 milijonov evrov, ki jih bo Ministrstvo za solidarno prihodnost od vključno leta 2025 naprej zagotavljalo za financiranje javnih stanovanjskih projektov,« je zaključil predstavnik.