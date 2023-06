Jasmina iz Slovenske Bistrice išče svojo sestro dvojčico, so jo ukradli?

Nedavno smo pisali, da je na facebooku zakrožila prošnja Mirjane Kolarič, ki meni, da njena sestra dvojčica ob rojstvu ni zares umrla. V porodnišnici Maribor so staršem ob rojstvu povedali, da je deklica umrla, a trupelca deklice nikoli niso videli. Kot je zapisala Mirjana, ima občutek, da je ta še vedno živa. Po Mirjanini objavi se je zdaj na facebooku oglasila še Jasmina Bekić: »Tudi jaz iščem svojo sestro dvojčico,« je zapisala.

Tudi Jasmina je bila, tako kot Mirjana, rojena v Mariboru, in sicer leta 1987. Tako kot Mirjani, so njeni mami dejali, da je preživela le ena dvojčica.

»Mami je rodila s carskim rezom, ko se je prebudila iz narkoze, so ji zdravniki in medicinske sestre rekli, da sem preživela samo jaz, druga naj bi bila mrtvorojena, kljub temu, da sva bili obe zdravi vse do dneva poroda. Mami je bilo rečeno, da bolje tako, ker bi druga hčerka invalid in naj bo srečna, da ima vsaj eno,« je zapisala Jasmina, ki apelira na vse, ki bi videli njeno sestro dvojčico, naj se ji javijo.

Jasmina zapiše, da se bo ob njenem zapisu verjetno marsikomu zastavilo vprašanje, zakaj se iskanja sestre loteva šele po dobrih 30-letih. »Preprosto zato, ker je preveč 'zbrke' (nejasnosti) med dokumenti. Zato, ker preprosto čutim, da je nekje,« pravi Jasmina. Med drugim so vse do poroda zdravniki govorili, da sta enojajčni dvojčici, v izvidih pa je zavedeno, da sta dvojajčni.

Jasmino so večkrat videli, a to ni bila ona

Jasmina zapiše, da so jo v njenih 36-letih mnogokrat zamešali. »Nazadnje jo je na bencinski črpalki pred tremi meseci zamešal neki voznik tovornjaka z drugim dekletom iz Srbije. Moč, da bi našla sestro dvojčico, ji daje ravno to. »Starša sta me videla v nakupovalnem centru v Mariboru, ko sem bila stara štiri leta,« zapiše in dodaja, da je bila takrat v varstvu pri babici in dedku. »V mojih 36-letih ste me moji prijatelji velikokrat poklicali in rekli, da ste me videli,« pravi: »Ampak po opisu sodeč nisem bila jaz takrat v tistem času tam, kjer bi me naj videli.«

Jasmina prosi za delitev in pomoč pri iskanju njene sestre dvojčice.

Mirjanina zgodba je prav tako srce parajoča in se je zgodila leta 1976 v Mariboru. »Ženska, ki je bila takrat v sobi, je slišala, da otrok joka. Želje mame in očeta, da bi videla otrokovo truplo, niso uslišali, niti jima niso dovolili, da bi dojenčico pokopali,« je zapisala. Več pa v članku: »Mirjana se sprašuje: Je sestrica umrla ali je bila ukradena«.

Kraje novorojenčkov?

V 70. in 80. letih prejšnjega stoletja cvetela kriminalna trgovina z dojenčki na območju Jugoslavije. Zgodbe o krajah novorojenčkov so zadnjih 10 let prihajale iz Srbije, zdaj naj bi nakazovalo na to, da so se nepravilnosti dogajale tudi v Sloveniji. Simona Š. Kalanj je za Radio Prvi dejala, da je raziskala primera svojega bližnjega, ki ni vedel, da je bil v resnici posvojen, se je pa v svoji družini počutil nenavadno. V zadnjih dveh letih je do zaključka pripeljala vsaj dve taki zgodbi, še več pa jih čaka na razplet in pomoč državnih organov pri dostopu do dokumentacije.

Tudi v Slovenskih novicah smo pisali, da so se tisti, ki iščejo izginule svojce, že obrnili tudi na slovenske uradne institucije: na varuha človekovih pravic, policijo, tožilstvo, na porodnišnice in zdravnike, a vse doslej pravega posluha še niso doživeli.