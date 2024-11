Janševa poslanka brez milosti nad predsednico DZ, prizanesli ji niso niti v podmladku (VIDEO)

SDS je predlog za razrešitev predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič podala zaradi ponavljajočih se kršitev poslovnika DZ, ustave, zakonov in neprimernega vedenja. Tako »očitnim zlorabam poslovnika in kršenju parlamentarne prakse kot pod sedanjim vodstvom« nismo bili še nikoli priča, je dejala poslanka SDS Karmen Furman. Podpise je prispevala tudi NSi.

Nesoglasja med SDS in predsednico DZ imajo dolgo brado, a dokončno je poslance SDS razburilo ravnanje Klakočar Zupančičeve ob predlogu za razpis posvetovalnega referenduma o predlogu zakona o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti, ki so ga predlagali sami. Na seji v torek je namreč kolegij predsednice DZ glasovanje o predlogu za razpis posvetovalnega referenduma uvrstil na današnjo izredno sejo DZ, čemur pa predlagatelji nasprotujejo.

K umiku so jo pozvali z dopisom

Ker se sej kolegija predsednice DZ SDS ne udeležuje več, so jo z dopisom pozvali k umiku, ker menijo, da gre za kršitev 184. člena poslovnika, ki določa, da se predlog uvrsti na dnevni red prve naslednje seje DZ, če je vložen najkasneje 30 dni pred to sejo. Ta rok se po njihovem mnenju še ni iztekel, pač pa bi morali o pobudi odločati šele po 30 dneh po vložitvi.

Takšno kršitev so predsednici DZ očitali tudi ob predlogu za posvetovalni referendum o priznanju Palestine, »ko je za potrebe predvolilne kampanje Gibanja Svoboda izsilila hitro priznanje Palestine«, je danes ponovila Furman.

Predsednici DZ že od nastopa funkcije opozicija očita neprimerno vedenje, kršenje poslovnika DZ, ustave in zakonodaje, diskriminatoren in žaljiv odnos do opozicijskih poslancev in omejevanje njihovega dela. Iz SDS so oktobra sporočili, da na sejah kolegija predsednice DZ ne bodo več sodelovali, in že tedaj zažugali tudi z možnostjo zahteve za razrešitev. Še pred tem se je NSi s pismom o »eroziji parlamentarne demokracije v Sloveniji« obrnila tudi na Evropski parlament.

»Me moremo več gledati petja in plesa Svobode«

V SDS in NSi so tako jeseni policiji in Okrožnemu državnemu tožilstvu v Ljubljani naznanili tudi sum storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic in nevestnega dela v službi zoper predsednico DZ. Kamen spotike je bila tedaj med drugim tudi zahteva za ustanovitev preiskovalne komisije, ki bi pod drobnogled vzela delovanje podjetij v slovenski energetiki. Zahteve Klakočar Zupančičeve tedaj ni uvrstila na dnevni red seje DZ, saj je bila ta po njenih navedbah obremenjena z več nepravilnostmi, najhujša pa je bila po njenih besedah ta, da se je vsebina delno prekrivala z že ustanovljeno parlamentarno preiskavo.

»V poslanski skupini SDS v dobro vseh državljank in državljanov ne moremo več gledati petja in plesa Svobode ter razglašene dirigentske palice predsednice državnega zbora,« je sklenila Furmanova. Podpise pod predlog za razrešitev pa so prispevali tudi v NSi, je dodala.

Da je čas za odhod predsednice DZ, so prepričani tudi v podmladku SDS. Slovenska demokratska mladina (SDM) je na družbenih omrežjih v videu objavila zbrane izjave, ki po njihovem mnenju za predsednico DZ niso primerne.

Predlog za razrešitev predsednika DZ lahko sicer vloži najmanj deset poslancev, za razrešitev predsednika DZ pa je na tajnem glasovanju potrebnih 46 poslanskih glasov.

Če predsedniku DZ preneha funkcija, ga po poslovniku DZ nadomešča najstarejši podpredsednik.

Klakočar Zupančičeva: Stojim za vsako svojo odločitvijo

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič pa ob predlogu za njeno razrešitev, ki ga je podala SDS, poudarja, da stoji za vsako svojo odločitvijo. Vse očitke SDS zavrača. Obenem je v današnji izjavi dodala, da lahko poslanci predlagajo vse, kar je ustavno in zakonito. DZ pa se ne sme igrati z zlorabami postopkov, je še dodala.

O tem, kdaj bi poslanci lahko glasovali o predlogu za njeno razrešitev, Klakočar Zupančičeva ni želela špekulirati. Kot je pojasnila, je treba predlog, ko je vložen, najprej pregledati in potem predvideti nadaljnji postopek. »Teoretično bi, predvidevam, bilo možno, da bi bil predlog že na decembrski redni seji,« je dejala.