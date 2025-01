Janšev poslanec besen: »Umetnica, ki doji psa, bo zdaj prejemala izjemno pokojnino, medtem ko upokojenci dobijo drobiž« (VIDEO)

Državni zbor je z 51 glasovi za in 28 proti po vetu znova sprejel zakon o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti, ki ureja pravico do tega dodatka ter določa pogoje za njegovo priznanje. Podprli so ga v Levici, Svobodi in SD, proti so glasovali v SDS in NSi.

Novi zakon bo nadomestil zakon iz leta 1974. Višina dodatka bo vezana na višino osnovne pokojnine posameznika in trenutek, ko bo podana vlogo za dodatek. Ta ne bo presegal najvišje pokojnine. Skupno je na seznamu 23 nacionalnih priznanj in nagrad s področja umetnosti, med njimi Prešernova nagrada za življenjsko delo. Predvideno je, da bo ministrstvo vsakih pet let seznam prevetrilo, seznam se bo posodabljal in prilagajal spremembam v kulturni praksi.

Ministrica za kulturo Asta Vrečko je izpostavila doprinos umetnikov k razvoju družbe in prepoznavnosti Slovenije v mednarodnem prostoru. Poslance je zato pozvala, da predlog zakona pred Prešernovim dnevom znova podprejo. Prepričana je, da predlog zakona na demokratičen in transparenten način ureja del področja, ki ga trenutno regulira zakon o izjemnem priznanju in odmeri starostne pokojnine osebam, ki imajo posebne zasluge, ki je bil spisan leta 1974 in noveliran leta 1990.

V SDS so ob tem napovedali prizadevanja za zakonodajni referendum. Ob tem je bil njihov poslanec Zvone Černač slikovit, ko je pojasnjeval, zakaj v največji opozicijski stranki nasprotujejo temu zakonu: »V tej vladi očitno ni več meja – umetnica, ki doji psa, bo zdaj po zaslugi koalicije prejemala izjemno pokojnino, medtem ko upokojenci, ki so 40 let garali, dobijo drobiž.«