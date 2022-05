Janša: To ni več svet, ki smo ga poznali

Premier Janez Janša je v poslanici ob 1. maju, mednarodnem prazniku dela, zapisal, da se človeštvo danes sooča z resnimi izzivi. V času krize oz. velikih sprememb je po njegovih besedah odgovornost vlade najprej do njenih državljanov. V zadnjih dveh letih je bilo veliko narejenega in kot pravi, je ponosen, ker je država danes v dobri kondiciji.

Svet po pandemiji ni več svet, ki smo ga poznali. Vojna v Ukrajini in njene posledice bodo nedvomno pomembno vplivale na delovanje svetovnega gospodarstva, je opozoril predsednik vlade. Kot je zapisal, so pred dobrima dvema letoma, ko so prevzeli vodenje vlade, vedeli, da jih čaka zahtevno delo. Čeprav sta bili to leti težkih preizkušenj, so se veliko naučili. Kriza je namreč lahko tudi priložnost - vendar le za tistega, ki ima pogum in je odprt za nova znanja ter izkušnje. »Veliko je bilo narejenega in ponosen sem, ker je država danes v dobri kondiciji.«

Odgovornost vlade do državljanov

Po besedah Janše je v času krite oziroma velikih sprememb odgovornost vlade najprej do njenih državljanov, da prepozna in dela za njihove potrebe, skrbi za njihovo varnost, ščiti njihove pravice in brani njihove vrednote. »To poslanstvo smo dve leti uresničevali z vsem svojim znanjem, gorečnostjo in predanostjo,« je navedel. Ob tem je spomnil na sprejetje 10 protikoronskih zakonov za odpravljanje in blažitev posledic epidemije, s katerimi jim je, kot je zapisal, uspelo ohraniti zdrave potenciale gospodarstva, delovna mesta in vse vitalne elemente socialne države.

»Ohranite upanje«

»Po tradiciji na predvečer 1. maja širom po državi zagorijo kresovi, ki ne le preganjajo temo, marveč prinesejo tudi svetlobo upanja. Upanja, da se nam ni bati prihodnosti. Če bomo le znali združiti najboljše, kar kot narod premoremo, bomo napredovali. Vsak posameznik, vsi skupaj, narod, domovina. Če bomo znali prisluhniti drug drugemu in skupaj delati za domovino, za uspešno Slovenijo. Vsem, posebej tistim, ki živite od lastnega tekočega ali minulega dela in gospodarjenja, iskrene čestitke ob 1. maju, mednarodnem prazniku dela in prazniku sv. Jožefa delavca. Ostanite zdravi in pogumni. Ohranite upanje.«