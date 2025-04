To je ženska, ki se Trumpa ne boji! Od nje prejel sporočilo, ki bo odmevalo

Danska premierka Mette Frederiksen je znova zavrnila pozive ameriškega predsednika Donalda Trumpa k priključitvi Grenlandije. Trump je že večkrat dejal, da si želi, da bi veliki arktični otok postal del Združenih držav Amerike. Grenlandija je trenutno avtonomni del Kraljevine Danske.

Mette Frederiksen. FOTO: Bo Amstrup Via Reuters

»Ne morete priključiti druge države, niti z argumentom mednarodne varnosti,« je dejala. Dejala je, da sta ZDA in Danska tesni prijateljici in da si ne želi nič drugega kot nadaljevati to prijateljstvo.

»Če dovolimo, da nas razdelijo kot zaveznike, potem delamo sovražnikom uslugo,« je opozorila. »Toda ko zahtevate prevzem dela ozemlja Kraljevine Danske, ko se soočamo s pritiski in grožnjami našega najbližjega zaveznika, kaj naj si mislimo o državi, ki smo jo občudovali toliko let?«

Donald Trump. FOTO: Carlos Barria Reuters

Premierka se tako sooča z izzivom uravnoteženja odnosov z ZDA kot pomembno trgovinsko partnerico, hkrati pa podpira pravico Grenlandije do samoodločbe.